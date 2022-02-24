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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SÜ Turizm Fakültesinde Akademik Genel Kurul Toplantısı yapıldı

İHA

SÜ Turizm Fakültesinde Akademik Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm Fakültesi 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy Keykubad Köşkü’nde düzenlenen toplantıda, Turizm Fakültesinin olumlu bir ivme kazandığını söyledi. Öğretim elemanlarının katkı ve destekleriyle Selçuk Üniversitesinin daha iyi yerlere geleceğine inandığını ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Üniversitemizdeki gayretli akademisyenler sayesinde Üniversitemizin birçok birimi kısa sürede çok iyi başarılar elde etmeye başladı. Bunlardan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Turizm Fakültemizin de daha iyi seviyelere gelmesi için destek vermeye çalışıyoruz. Fakülte binası en büyük sorun. Sağlık Bilimleri Fakültesini, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfının katkı ve destekleriyle yapmayı planlıyoruz. Eczacılık Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi binalarını yapıyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesini kendi binasına kavuşturma çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.
Prof. Dr. Aksoy, Turizm Fakültesi bünyesine Piramit Kafe Uygulama Mutfağı’nın kazandırılması için de çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Gürbüz de, SÜ Turizm Fakültesini ekol haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Akreditasyon ve Turizm Haftası etkinlikleri için çalışmalarının devam ettiğini aktaran Gürbüz, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin hazırladığı ürünleri tüketicilere sunarak mutfak için katma değer oluşturmayı istediklerini dile getirdi. Prof. Dr. Gürbüz, Fakülte olarak ödüllü yemek yarışmaları ve gastronomi şenlikleri de düzenleyeceklerini kaydetti.
Toplantıya, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk ve öğretim elemanları katıldı. Rektör Prof. Dr. Aksoy ve beraberindeki öğretim üyeleri, Keykubad Köşkü’ndeki Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağını da ziyaret ederek Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine çalışmalarında başarı diledi.

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