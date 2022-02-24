Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altuğ Karataş, iklim krizine karşı sanayilerin durumunu anlattı İş adamı Altuğ Karataş: “İklim Kanunu ile birlikte hem KOBİ'lere hem de sanayicilere bir yol haritası çıkacak” “Salınımı yüksek üretim yapan bir sanayi kuruluşuysanız sizin ürününüz zamlanacak” “Sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri zaten birtakım çalışmalara başladılar” “Daha küçük ölçeklerle olanlarla ilgili devletin sorumluluk alması gerekecek” “Türkiye, toplam üretiminin yüzde 48’ini Yeşil Mutabakat kapsamında olan bölgeye yapıyor”

İHA

Altuğ Karataş, iklim krizine karşı sanayilerin durumunu anlattı İş adamı Altuğ Karataş: “İklim Kanunu ile birlikte hem KOBİ'lere hem de sanayicilere bir yol haritası çıkacak” “Salınımı yüksek üretim yapan bir sanayi kuruluşuysanız sizin ürününüz zamlanacak” “Sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri zaten birtakım çalışmalara başladılar” “Daha küçük ölçeklerle olanlarla ilgili devletin sorumluluk alması gerekecek” “Türkiye, toplam üretiminin yüzde 48’ini Yeşil Mutabakat kapsamında olan bölgeye yapıyor”

İş adamı Altuğ Karataş, iklim krizine karşı sanayilerin durumu hakkında, “İklim Kanunu ile birlikte inşallah bu uyuma geçişle birlikte hem KOBİ'lere hem de sanayicilere bir yol haritası çıkacak” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen, 21 Şubat’ta başlayan İklim Şurası, dördüncü gününde de paneller ve Yuvarlak Masa toplantılarıyla devam ediyor. İklim Şurası’nın sanayi ile ilgili komisyonunda üye olarak bulunan ve Yuvarlak Masa toplantılarına katılan iş adamı Altuğ Karataş, İklim Şurası’nda sanayiler için alınan kararlardan, sanayilerin iklim krizine karşı hangi durumda olduğundan ve sanayicilerin alabileceği önlemlerden bahsetti.

“Siz eğer karbon salımı yüksek üretim yapan bir sanayi kuruluşuysanız sizin ürününüz zamlanacak”
İklim Şurası sonrasında çıkacak İklim Kanunu ile ilgili tüm paydaşların görüşünün alındıktan sonra Şura kapsamında açıklanacak bildirgeyle sanayilerin, ulaştırma ve yerel yönetimler gibi tüm konuların ele alınacağını söyleyen Karataş, “Sanayi konusu apayrı bir başlık. Çünkü iklim kanununun içinden çıkacak maddelerin sanayicimizin ürettiğini, ürettiğini ne kadar karbon salınımıyla ürettiğini, ne kadar temiz enerjiyle ürettiğini, ne kadar doğaya az zarar verdiğini bu kapsamların hepsinin konuşulduğu bir şura. Neden sanayi için çok önemli? Çünkü Türkiye Paris İklim Antlaşması’na imza attı ve Avrupa Yeşil Mutabakatına da aslında tam anlamıyla muhatap. Çünkü Türkiye ürettiğinin yüzde 43’ünü Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 5’ini İngiltere’ye, toplam üretiminin yüzde 48’ini Yeşil Mutabakat kapsamında olan bölgeye yapıyor. Sınırda karbon düzenlemesi diye karbon salımı yüksek sektörlere bir vergi gelecek. Siz eğer karbon salımı yüksek üretim yapan bir sanayi kuruluşuysanız sizin ürününüz zamlanacak, yani vergi gelecek. Böylece ucuz üretenlerin böyle bir handikapla karşılaşma durumu var. Aslında bunu bir ödül ve ceza müessesi gibi görebiliriz. Eğer karbon salımınız yüksekse sizden vergi alınacak, karbon salınımı düşük olan üreticiye finans kaynağı olarak verilecek” cümlelerine yer verdi.

“İklim Kanunu ile birlikte hem KOBİ'lere hem de sanayicilere bir yol haritası çıkacak”
Karataş, Türk sanayisinin aslında çoğu Avrupa’nın ve dünyanın ünlü markalarına üretim yaptığını ancak yüzde 80’inin KOBİ ölçekli olduğunu belirterek, “Büyük firmalar zaten belirli markalara üretim yapanlar bir entegrasyonla yeşil ürün üretme, yeşil dönüşüm çerçevesinde birtakım çalışmalar yapıyorlar. Onlar bir süredir hazırlanıyorlar. Ama esas Türkiye’nin bel kemiğini oluşturan orta ölçekli ve KOBİ ölçekli kuruluşlarımız ise henüz bu konuyla ilgili bilgi sahibi değil. İklim Şurası aslında bunun için yapılıyor. Birazdan ben de bir komisyonda KOBİ'lerin ve sanayicilerin bu dönüşüme nasıl adapte olacağını, nasıl üretimlerini yeşil dönüşüm çerçevesinde yapacaklarını, bununla ilgili kılavuzlar, rehberler ve farkındalık çalışmalarının neler olması gerektiğini konuşacağız. İklim Kanunu ile birlikte inşallah bu uyuma geçişle birlikte hem KOBİ'lere hem de sanayicilere bir yol haritası çıkacak. Benim burada söyleyebileceğim KOBİ'lerimiz de dahil tüm sanayicilerimiz özellikle İklim Şurası bildirgesini takip etsinler, devletin, kamunun ve STK’ların açıklamalarına dikkat etsinler ve bir an önce yeşil dönüşüme ayak uydurmak için gerekli çalışmaları başlatmalılar” ifadelerini kullandı.

“Daha küçük ölçeklerle olanlarla ilgili devletin sorumluluk alması gerekecek”
Dernekler ve odaların iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çok önemli olduğunu, sanayi bölgelerinin birtakım çalışmalara başladığını açıklayan Karataş, “Bazı Avrupa Birliği fonlarıyla bu işin farkındalığına başladılar. Karbon salınımınızı nasıl ölçeceksiniz, nasıl belgelendireceksiniz, üretim kapasitenizi geliştirirken daha az enerjiyle daha çok üretimi nasıl yapacaksınız. Bu tip eğitim çalışmaları, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları OSB’lerde ve sanayi odalarında başladı. Fakat daha küçük ölçeklerle olanlarla ilgili devletin sorumluluk alması gerekecek. İşte bu çalışma onun için. Burada maddelerini konuşuyoruz, çok büyük bir ihtimal yetkin insan gücünden tutun enerjinin üretildiği esnasındaki dönüşümden tutun bununla birlikte üretiminizde atık ham maddelerin kullanılmasına kadar birçok eğitim, farkındalık, bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Yetkin, kalifiye personel yetiştirilecek. Sanayicimiz de bu bağlı olduğu derneklerle, odalarla, sanayi odalarıyla mutlaka iletişim halinde olmalı. Kamunun açıklayacağı birtakım bilgileri de takip etmeli ve bu eğitimlerden, bu farkındalık ve dönüşümlerden faydalanması lazım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’daki Ukraynalılar’dan saldırılara tepki
YEREL HABERLER Konya’daki Ukraynalılar’dan saldırılara tepki
Başkan Altay: “Güçlü altyapı için 3 yeni kolektör hattını daha tamamladık”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Güçlü altyapı için 3 yeni kolektör ...
Karatay Belediyesinden “Robokaratay Robot Yarışması”
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden “Robokaratay Robot Yarışması”
Selçuklu Belediyesinin sağlık yatırımlarına katkısı sürüyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinin sağlık yatırımlarına katkısı ...
SÜ Turizm Fakültesinde Akademik Genel Kurul Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER SÜ Turizm Fakültesinde Akademik Genel Kurul ...
Meram’da Piri Reis Evleri’ne başvurular başladı
YEREL HABERLER Meram’da Piri Reis Evleri’ne başvurular başladı
'Tarlada sera gazını azalttıkça gıda güvenliğimiz artar'
YEREL HABERLER 'Tarlada sera gazını azalttıkça gıda güvenliğimiz ...
İklim Şurası üçüncü gününde de farklı oturumlarla devam etti
YEREL HABERLER İklim Şurası üçüncü gününde de farklı oturumlarla ...
Geri dönüşüm puanlarını biriktirdi hayalindeki topa kavuştu
YEREL HABERLER Geri dönüşüm puanlarını biriktirdi hayalindeki topa ...
İklim Tüneli, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini üç boyutla yansıtıyor
YEREL HABERLER İklim Tüneli, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ...
Beyşehir Gölü’nde ağa takılan martıyı balıkçı kurtardı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde ağa takılan martıyı balıkçı ...
Başkan Akkaya dikiş nakış kursiyerleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Akkaya dikiş nakış kursiyerleriyle bir araya ...
Gençlik Meclisi’nden “Benim Şehrime Başka Bir Bakış” etkinliği
YEREL HABERLER Gençlik Meclisi’nden “Benim Şehrime Başka Bir Bakış” ...
Meram’da Fahrünnisa Evleri’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Meram’da Fahrünnisa Evleri’nin temeli atıldı
Konya İtfaiyesi farklı ülkelere model oluyor
YEREL HABERLER Konya İtfaiyesi farklı ülkelere model oluyor
Konya’da 4 kişinin yaralandığı oteldeki silahlı saldırı olayında 5 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da 4 kişinin yaralandığı oteldeki silahlı ...
Selçuklu Gençlik uygulaması gençlere birçok avantaj sağlıyor
YEREL HABERLER Selçuklu Gençlik uygulaması gençlere birçok avantaj ...
Konya’da gurbetçinin 3 katlı evinden hırsızlık
YEREL HABERLER Konya’da gurbetçinin 3 katlı evinden hırsızlık
Derebucak'tan Beyşehir Gölü’ne can suyu
YEREL HABERLER Derebucak'tan Beyşehir Gölü’ne can suyu
Başkan Kılca, Sultan Mesut Mahallesinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kılca, Sultan Mesut Mahallesinde vatandaşlarla ...
Uygur kardeşler Akşehir’de babalarının büstünü görünce duygulu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Uygur kardeşler Akşehir’de babalarının büstünü ...
KTO Enerji Verimliliği Değerlendirme Merkezi Projesi’nin istişare toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER KTO Enerji Verimliliği Değerlendirme Merkezi ...
İklim Şurası’nda ünlü isimlerin katılımıyla “İlk Kim Değişiyor” paneli düzenlendi
YEREL HABERLER İklim Şurası’nda ünlü isimlerin katılımıyla “İlk Kim ...
Bakan Koca'nın paylaştığı Gündağ bebek, yarın ameliyat olacak
YEREL HABERLER Bakan Koca'nın paylaştığı Gündağ bebek, yarın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.