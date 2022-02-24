Rektör Aksoy: “Önceliğimiz öğrencilerimizin geleceğini düşünmek”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve konservatuvar öğrenci temsilcileriyle bir araya gelerek, önceliklerinin öğrencilerin geleceğini düşünmek olduğunu söyledi.

Öğrenci temsilcileriyle bir araya gelen Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’a; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk ve Selçuk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Selçuk eşlik etti.



“Değerlerimizi ön plana çıkarmanın gayretindeyiz”

Selçuk Üniversitesinin yüz yüze eğitim kararını alan ilk üniversitelerden biri olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, “Tercihlerde ilk sıralara yazılan üniversiteler arasındayız. Bilimsel başarıların büyük bir kısmında Selçuk Üniversitesinin imzası bulunuyor. Alaeddin Keykubat Yerleşkesi’nde 70 bine yakın öğrenci eğitim alıyor. Öğrencilerimizin sorunlarının çözümü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Modern bir eğitim müfredatı uygulamak, öğrencilerimizin çok iyi imkanlara sahip olması için çalışıyoruz. Köklü bir Üniversitede okuyorsunuz; bu da sizler için ayrıcalık. Sizden önce mezun olan arkadaşlarınız ülkemizin, şehrimizin yönetiminde söz sahibi. Kendi kültürümüzü, değerlerimizi ön plana çıkarmanın gayretindeyiz. Önceliğimiz, sizlerin geleceğini düşünmek” diye konuştu.



“Her zaman öğrencilerimizin yanındayız”

Kütüphane olanaklarının genişletilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Prof. Dr. Aksoy, “Okuma salonlarının sayısını artırdık. Bu konudaki desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Meram Belediyesi ve Karatay Belediyesine teşekkür ediyorum. İletişim ağının güçlendirilmesi, yemekhane hizmetlerinin iyileştirilmesi noktasında önemli adımlar atıldı. Kendi evladımızın bu kampüste okuduğunu düşünerek hizmet ediyoruz. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması noktasında gayret ediyoruz. Dolmuş güzergahı genişletilerek öğrencilerimizin ulaşımı rahatlatılacak. Fakültelerimiz, yüksekokullarımız, meslek yüksekokullarımız ve konservatuvarımızın imkanlarını iyileştirmek için çabalıyoruz. Selçuk Üniversitesi yönetimi her zaman öğrencilerin yanında. Huğlu Meslek Yüksekokulumuz, hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayi için 7/24 üretim yapıyor. Bir tüfeğin bütün parçalarını üretecek konuma geldi. Model olabilecek bir yüksekokul olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.



Bahar etkinlikleri 9 Mayıs'ta başlayacak

Bahar etkinlikleri hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat da, “Ramazan Bayramı’ndan sonra 9 Mayıs’ta başlayacak ve 21 gün boyunca devam edecek. Çok sayıda etkinlik planlanıyor, bu süreçte öğrenci toplulukları ile birlikte hareket ediyoruz. Ödüllü yarışmalar, çeşitli konularda söyleşiler, sanatsal ve sportif etkinlikler, konser ve sahne sanatları, açık hava sineması olacak.” şeklinde konuştu. Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk da “Kurumsal aidiyet noktasında Selçuk Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin üniversite ile bağlantılarını koparmadıklarını görüyoruz. Sizlerin yanında olmak adına uğraş vermek, bizlerin önemli değerlerinden birisi” dedi.

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