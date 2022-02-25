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Konya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı vizyon anketi başladı

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı" kapsamında Konya'nın ulaşım vizyonunu oluşturmak için anket düzenliyor.

Konya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı vizyon anketi başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı” kapsamında Konya’nın ulaşım vizyonunu oluşturmak için anket düzenliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın ulaşım vizyonunu şehirde yaşayanlarla birlikte oluşturmak için anket çalışması düzenliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Birliği hibesi ve Dünya Bankası yürütücülüğünde İLBANK ve Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Konya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SKHP) kapsamında anket çalışması düzenlediklerini söyledi. SKHP çalışmalarını Konya’nın sürdürülebilir hareketliliğin her koşulda ve herkes için desteklendiği bir şehir olması amacıyla yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Hemşehrilerimizin fikirleriyle şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz. ‘Konya için harekete geç’ sloganıyla başlattığımız ankete belediyemizin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. 3 dakikalık anketimize katılanlar uzun vadeli bir vizyon planı çerçevesinde bizlere yol göstermiş olacak. Tüm hemşehrilerimizi şehrimizin ulaşımına katkı sağlayacak anket çalışmamıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı; ulaşımda sürdürülebilirliğin yaya, bisiklet ve toplu taşıma payının artırılması, özel araç payının azaltılması, hava gürültü kirliliğinin ve enerji tüketiminin azaltılması, herkes için erişilebilir bir ulaşım sisteminin sağlanması, ulaşımda kaza sayısının azaltılması, güvenliğin artırılması ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlanması için şehirlerdeki ve çevrelerindeki insanlar ile işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamaya yönelik tasarlanan stratejik bir plan.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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