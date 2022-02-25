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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazar Tarık Buğra memleketi Akşehir’de anıldı

İHA

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehirli ünlü Yazar Tarık Buğra'yı ölüm yıldönümünde düzenlediği çeşitli programlarla andı.

Yazar Tarık Buğra memleketi Akşehir’de anıldı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehirli ünlü Yazar Tarık Buğra’yı ölüm yıldönümünde düzenlediği çeşitli programlarla andı.
Etkinlikler kapsamında; Akşehir Kültür Merkezi’nde Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından ‘‘Edebiyatın Yerli ve Milli Sesi: Tarık Buğra’ isimli bir panel düzenlendi. Panel öncesi konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Anadolu Mektebi’nin Akşehir’de yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da; vefatının 28. yıldönümünde Akşehirli Yazar Tarık Buğra’yı rahmetle andıklarına değinerek, “Yazdığı her eserinde, aklı ve yüreğiyle toplumsal meselelerden hiç kopmayan Tarık Buğra, geniş bir coğrafya ve tarih sayfaları içinde başarıyla dolaşmış değerli bir yazardır. Tarık Buğra romanları Türk klasikleri içerisinde kendisine yer bulabilir mi? sorusuna tereddütsüz evet yanıtını verebiliriz. Çünkü onun eserleri, insani öze dair barındırdıkları derin hakikatler sebebiyle, her dönemde okurun ilgisine mazhar olur. Tarık Buğra aynı zamanda, kişilik sahibi ve saygın bir gazetecimizdir. Ele aldığı her konuda milli ve manevi değerleri ön plana çıkarırken; inandığı doğruları koşullar ne olursa olsun, hayatının sonuna kadar savunmayı başarmıştır. Edebiyat ve düşünce dünyamızda önemli izler bırakan Tarık Buğra 26 Şubat 1994’te aramızdan ayrıldı ruhu şâd, mekânı cennet olsun. Ama biz o’na vefa borcumuzu ödemeye devam ediyoruz ve edeceğiz de. Böylesine önemli bir kültürel değerimiz olan Tarık Buğra’nın adını ve eserlerini yaşatmak ve O’nu yeni nesillere tanıtmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Tarık Buğra isimli panel düzenlendi
Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘‘Edebiyatın Yerli ve Milli Sesi: Tarık Buğra’ isimli panele geçildi. Panel başkanlığını Hacı Sıddıka Baysan Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Nimet Gültekin’in yaptığı panelde; Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zeynep Sena Şaşırdı ‘Halk Aydın İlişkisi’, Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisi Şeyda Okyay ‘Tarık Buğra’nın Akşehir Sevgisi’, Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi Merve Çalışkan ‘Tarık Buğra’nın aile ilişkisi ve toplum yaşantısı, Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisi Merve Yılmaz ‘Tarık Buğra’nın eserlerinde gençlik’ konulu sunumlarını yaptı. Sunumların ardından Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Akşehir Koordinatörü Ömer Koçar tarafından panelle ilgili değerlendirme konuşması yapıldı. Panel sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından panelist öğrencilere hediye takdimi yapılarak, hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.
Panele; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, S.Ü. Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mucuk,AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, S.Ü. Yunak Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Tarık Buğra’nın için Mevlidi Şerif okutuldu
Yazar Tarık Buğra’nın vefatının 28. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Akşehir Belediyesi İlçe Müftülüğü işbirliği ile Hasan Paşa İmaret Cami’de Mevlidi Şerif okuttu. Cuma Namazı öncesi okutulan Mevlidi Şerif’in ardından camiden çıkan cemaate Akşehir Belediyesi tarafından mevlid şekeri dağıtıldı.

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