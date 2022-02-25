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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Medeniyeti Tarih ve Kültür Müzesi Fikir Çalıştayı yapıldı

İHA

Selçuklu Medeniyeti Tarih ve Kültür Müzesi Fikir Çalıştayı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan ve Konya’nın merkez Selçuklu Belediyesinin de ortağı olduğu Türkler konulu bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olan “Türklerin Mirası Projesi Selçuklu Medeniyeti Tarih ve Kültür Müzesi etrafında Müşterek Fikir Çalıştayı gerçekleştirildi.
Kültür hayatına önemli eserler kazandırmaya devam eden Selçuklu Belediyesi, tarihi hafızanın korunması ve desteklenmesi adına Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya Aydınlar Ocağı ile birlikte ortağı olduğu “Türklerin Mirası” isimli proje ve Selçuklu Medeniyeti Tarih ve Kültür Müzesi ile ilgili konular ışığında fikir çalıştayı yapıldı. Çalıştay Türklerin Mirası Proje Genel Koordinatörü İbrahim Dıvarcı’nın sunumuyla başladı.
Sözlerine tarih, medeniyet ve uygarlık temalarının önemine vurgu yaparak başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Türkler, Avrasya bozkırlarından çıkıp 16 devlet kurup, hakim oldukları toprakların ebedi Türk yurdu olmasını sağladılar. Selçuklu medeniyeti ile kültürel zenginliklerini ve İslam'ın sevgisini, adaletini getirip, 237 yıl egemen oldukları bu topraklarda farklılıklara gösterdiği saygı, ticarete verdiği önem, sahip olduğu eğitim, kültür ve sanat birikimi ile geleceğe zengin bir miras bıraktılar. Türkiye Cumhuriyeti ise geleceğe dönük yüzüyle bu medeniyetin son temsilcisi ve kendisine bırakılan emanetin sahibidir. Biz böyle kadim bir medeniyetin mirasçıları, güçlü bir devletin sahipleriyiz. Konya olarak da başkentlik yapmış bir şehrin temsilcileriyiz. Adını Selçuklu medeniyetinden alan bir ilçe olarak üzerimize büyük görevler düşüyor ve biz bu görev ve sorumluluklarımızın farkındayız. Selçuklu Belediyesi şanlı tarihinden aldığı cesaret ve güçle evlatlarımızı medeniyetini koruyan ve yeniden tarih yazma şuuruna sahip bir nesil olarak yetiştirme gayretindedir. Selçuklu Belediyesi olarak tarihimize ve Kadim Medeniyetimizin emanetine sahip çıkma misyonu ile insanlığın ortak mirasına sunmak üzere önemli projeler yürüttük ve çok değerli işler ürettik. Üretilen özgün ve nitelikli eserlerle zenginleştirip, geleceğe taşımak adına yayın hayatımıza önemli eserler kazandırdık” dedi.

“İnsanlığın ortak mirasına sunulmak üzere önemli projeler yürüttük”
Selçuklu Belediyesi tarafından kazandırılan eserler hakkında bilgi veren Başkan Pekyatırmacı, “Anadolu Selçuklu mimari eserlerine ait envanter kayıtlarını güncellerken, müze eserleri envanter kayıtlarını ise birleştirerek ilk defa dijital ortama aktardık. 5 ciltten oluşan Büyük Selçuklu Mimari ve Müze Eserleri kitap ve belgeseli ile yine 5 ciltten oluşan Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Müze ve Mimari Eserleri kitap ve belgeselini yayın hayatımıza kazandırdık. Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde 'İhtişamlı bir Miras Selçuklular' sergimizi açtık ve sergi kataloğu hazırladık. Anadolu Selçuklu Dönemi Ahşap Minberleri, 10 Asırlık Miras Selçuklular, Büyük Selçuklu Seyahatnamesi, Selçuklu Dönemi Mutfağı, Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu ve Tebliğ Kitabı, Selçuklu Taç Kapılarında Altın Oran Konya Örneği çalışmalarımızı yayımladık. Karahanlı Türkçesi İlk Türkçe SatırArası Kur’anı Kerim Tercümesi’ni ise 8 cilt olarak yayın hayatına kazandırdık. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Kunt ve Necdet Bekirhan Soy tarafından hazırlanana Konya Kitabeleri isimi eseri yayın hayatına kazandırdık. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve belediyemizin birlikteliği ile gerçekleştirilen sempozyumda ele alınan ve dönemin sarayları ile köşkleri hakkında güncel verilerin yer aldığı 'Konya’daki Selçuklu Saray ve Köşkleri' isimli kitabı nitelikli kaynak eser olarak yayımladık. Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde bulunan ve belediyemizin çini atölyesinde Selçuklu motifleri kullanılarak üretilen çini eserlerin yer aldığı Selçuklu Kalıcı Sergisi’ni ziyarete açtık. Toplam 315 adet eserin 192 adedinin kamera ve fotoğraf görüntüleriyle birlikte envanter bilgileri alınarak hazırlanan ve 25 dakikalık belgesel olacak Anadolu Selçuklu Taç Kapıları isimli eseri ise yakın zamanda tamamlamış olacağız. Görüldüğü gibi Selçuklu Belediyesi, tarihimize ve Kadim Medeniyetimize vefa anlamında kültürel, sanatsal ve mimari alanlarda ciddi çalışmalar yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Daha büyük ve önemli projeler geliştirip, bu projeleri gerçekleştirme cesaret ve potansiyeline sahiptir” şeklinde konuştu.

“Çalıştayda ortaya konulacak yaklaşımlar önümüzü aydınlatacak”
Sözleri Selçuklu Tarih, Kültür ve Medeniyeti Müzesi çalışmasını başlattıklarını ifade ederek sürdüren Başkan Pekyatırmacı, “2020 yılı başında konu ile ilgili çalıştay gerçekleştirdik. Değerli tarihçi ve sanat tarihçi bilim adamlarımızın; bakanlık, üniversite ve STK temsilcilerimizin katılımları ile gerçekleşen ilk çalıştayda konu derinlemesine tartışılıp istişare edilmiş, önümüzü aydınlatan görüş, değerlendirme ve öneriler ortaya konulmuştur. İlk çalıştayın ardından geçen iki yılın sonunda, farklı proje çalışmaları yürütülmüş ve lokaysan alternatifleri değerlendirilmiştir. Proje çalışmalarımız; kendisi de şu an aramızda bulunan Mimar Bünyamin Dermen tarafından yürütülmektedir. Gelinen noktada; gelişmelerin değerlendirilmesi, gerek mimari gerekse içerik olarak yeni fikirlerin ve önerilerin alınması amacıyla bu çalıştayın daha geniş katılımlı olarak düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Çalıştayımızda; Selçuklu Medeniyeti Müzesi, Türklerin Mirası projesi kapsamında nasıl değerlendirilmelidir, Selçuklu Medeniyeti müze ismi konusunda yeni teklifler nelerdir, Kurulacak müzede Türklerin Mirası nasıl yer almalıdır, Türklerin Mirası maddi çıktılarının sergilenmesi konusundaki yaklaşımlar ve diğer teklifler neler olabilir gibi konularının katılımcılarımız tarafından değerlendirilmesini bekliyoruz. Proje içeriğinde yer alan ve farklı coğrafyalarda farklı araştırmalarda tespit edilen maddi çıktıların da müze çalışmaları esnasında değerlendirilmesinin yeni açılım ve aydınlanmalar sağlayacağı kanaatindeyiz. Müze çalışmasında, Türklerin bilinenbilinmeyen yönleriyle yer alması, tarihe ışık tutacak ve projeyi zenginleştirecektir. Bu çalıştayda ortaya konulacak yaklaşımlar da önümüzü aydınlatacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türklerin Mirası Projesi 18 bölüm belgesel ve 17 ciltlik külliyattan oluşacak”
Konuşmasının son bölümünde Cumhurbaşkanlığı himayesinde Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen “Türklerin Mirası” Projesi ile ilgili bilgiler de veren Başkan Pekyatırmacı, “Yürütmekte olduğumuz Müze çalışma aşamalarında, içerik olarak Türklerin bilinen hatta bilinmeyen tarihleriyle yer almasının tarihe ışık tutacağına ve projeyi zenginleştireceğine inanıyorum. Bu çalıştayda ortaya konulacak yaklaşımlar bu açıdan önemli olup önümüzü aydınlatacaktır. Şanlı tarihimizin geçmişini geleceğe taşımak, neslimizin aydınlık yarınlarını medeniyetimizin kodlarıyla inşa etmek adına yukarda da belirttiğimiz gibi belediyemiz tarafından önemli projeler gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmalarımızı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 'Türkler' konulu en büyük kültür projesi olan 'Türklerin Mirası' projesi ile sürdürüyoruz. Bu proje 18 bölüm belgesel ve 17 ciltlik külliyattan oluşmaktadır. Selçuklu Belediyesi olarak, bu projenin ilk etabı olan 4 bölüm belgesel ve 4 ciltten oluşan yayını bir yıl içinde gerçekleştireceğiz. Projenin tamamı ise 36 ayrı ülkeden eserlerin yer alacağı devasa bir çalışma olarak, 29 Ekim 2023’te tamamlanacaktır. Selçuklu Belediyesi, kültür hayatına onlarca eser kazandırmış bir kurum olarak 'tarihi hafızanın muhafazası' için bu tür projeleri desteklemeye devam edecektir. Türklerin Mirası Projesinde, proje ortaklığı yaptığımız Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Vakıfbank, Türk Hava Yolları ve Konya Aydınlar Ocağı’na da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile tüm paydaşlarımıza, çalıştayımıza teşrif eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan’a, eski bakanlarımızdan Prof. Dr. Nabi Avcı’ya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’a, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin Aksoy’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Halil Erdoğan’a, yakın ve uzaktan misafirimiz olan çok değerli uzman ve hocalarımıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Çalıştay ilim, irfan ve berekete vesile olsun”
Çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulunan Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Tarihimize ait Türklerin Mirası ve bu konu ile ilgili Selçuklu Medeniyetini odağına alan bir müzenin inşa edilerek, ihya edilerek sürdürülebilir bir şekilde ona bir mektep hüviyetini verecek bir çalışma olacak diye düşünüyoruz. Bu vesile ile çalışmaya katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Hayır, bereket ve ilim, irfan getirsin istiyorum” dedi.

“Medeniyetimize vefa göstermek görevimizdir”
Selçuklu döneminin Türk İslam Medeniyeti’nin gelişmesi ve yükselmesi noktasında büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, “Selçuklu döneminde eğitimden kültüre, siyasetten sosyal yaşama kadar pek çok alanda önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır. Işık doğudan yükselir sözünü kanıtlar nitelikte bir doğuş ve yükseliştir bu. Selçuklu Devleti’nin payitahtı olması sebebiyle yaşanan tüm olay ve gelişmelerin merkezinde yer alan Konyamızda bu köklü medeniyetin bakiyelerinin en iyi görülebileceği yerlerden biridir. Selçuklu’lara başkentlik yapan bu şehrin evlatları olarak bu büyük medeniyete vefa göstermek ve sahip çıkmak en çok bizlere düşmektedir. Attığımız adımlarda, yürüttüğümüz projelerde bu kutlu medeniyetin ortaya koymuş olduğu başarılardan ilham alıp günümüze uyarlayarak Türk İslam Medeniyetinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu herkese göstermeliyiz” dedi.

“Projenin tabanını genişletmek gerekiyor”
Konuşmasına projenin himaye edilmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve proje paydaşlarına teşekkür ederek başlayan 65. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı ve Türk Dünyası Vakfı Başkanı Nabi Avcı, “Bu tür projelerin başarısı olabildiğince tabanı genişletmekten geçiyor. Zaten projenin adı Türklerin Mirası. Demek ki varisler geçiyor. İşte o varislerin başında da gençler ve çocuklar geliyor. Dolayısıyla projenin tüm bileşenlerinde mümkün olduğu kadar üniversitelerimiz vasıtasıyla üniversite gençliğine ve hocalarımıza, ama aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla okullarımıza, öğretmenlerimize ve dolayısıyla öğrencilerimize ve velilerimize bu mirasın ne olduğunu, bu projenin ne olduğunu, bu projenin neyi amaçladığını, böyle bir projenin neresinde nasıl bulunabileceklerini ve mümkün olduğu kadar onları da bu projenin bir kenarından tutmalarını sağlamanın çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu proje aynı zamanda kitleselleşmeye ve kitlesel ilgiye çok açık bir proje” şeklinde konuştu.

“Proje gelecek nesillere ışık olacaktır”
Kültürel mirasımızın nesilden nesile aktarılmasını ve bunun eğitimde kullanılmasını çok önemsediklerini ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Türklerin mirası projesi ve beraberinde düşünülen Selçuklu Medeniyeti Müzesi de bu anlamda mirasımızın kültürel değerlerimizin nesilden nesile aktarılması ve gençlerde de eğitimde bunun bir farkındalık ve beraberinde bir eğitim aracı olarak kullanılmasını çok önemsiyoruz. Yaşam boyu eğitimin bir parçası bu. İnşallah bu güzel proje hepimizin gururu olacak ve nesilden nesile aktarılan değerlerimizin birer belgesi olacak” dedi.
Konuşmaların ardından çalıştayın diğer oturumları gerçekleştirildi. Düzenlenen çalıştaya; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Anadolu üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 65. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı ve Türk Dünyası Vakfı Başkanı Nabi Avcı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türklerin Mirası Proje Genel Koordinatörü İbrahim Dıvarcı, Çalıştay moderatörü Prof. Dr. Osman Eravşar diğer protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı.

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