FETÖ’den ayrılmak isteyenler tehdit edilmiş

Konya’da FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün Askeri Mahrem Yapılanması içerisinde görev alan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler örgütle ilgili itiraflarda bulunurken, 17/25 Aralık sürecinden sonraki dönemde yapılanmadan bir şekilde ayrılmayı başaran öğrencilerin, sorumlu abileri tarafından geçmiş dönemde örgütle olan ilişkilerini anlatmakla tehdit edildiği, askeri okullara yerleştirilen ve ilerleyen süreçte talimatlara uymayıp, görüşmeleri aksatan öğrencilerin de "şefkat tokadı" yemekle tehdit edildiği belirtildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı çalışmalar neticesinde FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün Askeri Mahrem Yapılanması geçmişi olan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 şüpheli şahıs etkin pişmanlık yasasından faydalandı.

Soruşturma çerçevesinde daha önce örgütün çeşitli kademelerinde görev üstlendiği tespit edilen şüphelilerin vermiş oldukları ifadelerinde; 20112012 yıllarında Emniyet Teşkilatında görev yapan personel hakkında örgüt tarafından fişleme faaliyetlerinin yürütüldüğü, FETÖ örgütünün siyasi arenada etkin bir rol oynayıp seçimlere etki etmek için tabanına talimatlar verdiği, seçim bölgelerinde AK Parti dışındaki diğer güçlü partilere oy verilmesi konusunda telkinlerde bulundukları, maddi imkanları zayıf, başarılı, muhafazakar aile çocuklarının dini ve milli duygularına etki edilerek yapıya kazandırıldıkları belirtildi.



Örgütten ayrılmak isteyenler tehdit edilmiş

17/25 Aralık sürecinden sonraki dönemde yapılanmadan bir şekilde ayrılmayı başaran ve örgütle ilgisi olmayan ev veya yurtta barınmaya başlayan öğrencileri sorumlu abilerin, örgütle bağlantıyı kestikleri takdirde öğrencilerin ikamet ettikleri evin sahibine veya yurt yönetimine öğrencinin geçmiş dönemde örgütle olan ilişkilerini anlatarak evden/yurttan atılmalarını sağlayacaklarını söyleyerek tehdit ettikleri, askeri okullara hazırlanan öğrencilere özel önem verdikleri, bu öğrencilerin hizmetin göz bebekleri olarak nitelendirildikleri, örgüt tarafından askeri sınavlara hazırlanıp askeri okullara yerleştirilen ve ilerleyen süreçte örgütün talimatlarına uymayıp, görüşmelere gitmeyi aksatan öğrencilerin “şefkat tokadı” yemekle tehdit edildikleri, bu tehditlere kulak asmayan öğrencilerin baskı ve sindirmelerle askeri okulu bırakmaya zorlandıkları, gözaltına alınan şüphelilerle yapılan görüşmelerde ortaya çıktı.

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınıp Etkin Pişmanlık Yasasından faydalanan şüphelilerin verdikleri ifadelerden hareketle, daha önce haklarında herhangi bir adli işlem yapılmamış 30’u aktif çalışan kamu görevlisi ve birçok şahsın örgütle ilişkisi ilk defa deşifre edildi. Gözaltına altına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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