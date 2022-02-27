İsveç'in Botkyrka Türk Kültür Derneğinin yeni başkanı belli oldu

İsveç’in Botkyrka Türk Kültür Derneği'nin eski başkanı İsmail Zengin'in görevi bırakması sonrası yapılan kongrede başkanlığa Osman ünlü seçildi.

Edinilen bilgiye göre, İsveç'in Botkyrka Türk Kültür Derneği Başkanı İsmail Zengin'in uzun yıllar sürdürdüğü görevini kendi isteği ile bırakmasının ardından yapılan olağan kongre ve oy kullanma sonrasında yeni başkan yine Kululu olan Osman Ünlü seçildi. Yapılan Olağan kongrede eski başkan İsmail Zengin, yeni göreve seçilen Osman Ünlü'ye başarılar dileyerek tebrik etti. Botkyrka Türk Kültür derneğine seçilen Osman Ünlü'de eski dernek başkanı İsmail Zengin'e bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Olağan kongre sonrasında yapılan oylamada ise, Botkyrka Türk Kültür Derneği'nin yeni Yönetim Kuruluna Durmuş Karataş, Osman Akçeken, Orhan Akçeken, Gökhan Taşkın, Halil Taşkın, Mahmut İzgi, Aytaç Yılmaz ve Uğur Ergün seçildi. Yeni seçilen başkan ve yönetim kurulu derneğin daha verimli olması için ellerinden gelen imkanlar dahilinde hizmet vermeye çalışacakları öğrenildi.

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