Resmi İlan Fiyat Tarifesi’nde artış sevindirdi

Resmi İlan Fiyat Tarifesi’nin Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nda kabulü, Cumhurbaşkanı onayına sunulması ve mart ayı girmeden onaylanması yazılı basında memnuniyetle karşılandı.

Dövizdeki dalgalanma ile birlikte dünya kağıt arzının büyük bölümünün Çin tarafından tüketilmesi ve tedarik sorunları nedeniyle dolar bazında da olağanüstü artışların yaşanması gazeteleri sıkıntıya sokarken, maliyet artışlarının karşılanması için Resmi İlan Fiyat Tarifesi’ndeki artış umut olarak değerlendirildi. BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, süreçte emeği geçen iktidar, muhalefet milletvekilleri, gazeteci meslek kuruluşları, BİK Genel Kurulu üyeleri, BİK bürokrasisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiklerini belirterek, “BİK Genel Kurulu’nun toplanamaması nedeni ile iki ay geciken tarife değişikliğinin Mart başından itibaren geçerli olacak şekilde Cumhurbaşkanımızın onayı ile çıkmış olması sektörümüz adına sevindiricidir. Son ekonomik dalgalanmadan en çok etkilenen sektör yazılı basın sektörüdür. Zira nerede ise tüm girdileri ithaldir. Dövizin Türk Lirası karşısındaki artışının yanında dolar bazında kağıt ve kalıpta artışlar meydana gelmiştir. Haber verme temel görevimizin yanı sıra demokrasinin işleyişi, sivil toplumun inşası, denetim ve kamu yararına yayınlarımızın devamı için bu gelişme hayatidir. 50 binin altında tiraja sahip gazeteler için sütun santim ücreti 35 lira olmuştur. Artış oranı yüzde 72’ye karşılık gelmektedir. 50 binin üzerinde tiraja sahip yaygın gazeteler için ise yaklaşık yüzde 28’lik artışla sütun santim ücreti 63 lira olmuştur. Böylece iki blok arasındaki makas da biraz olsun kapanmıştır” şeklinde konuştu.

Mustafa Arslan, benzer bir gelişmenin de Basın Kartları Komisyonu ve Basın Kartları Mevzuatı için beklendiğini vurguladı.

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