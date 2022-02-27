Özgün fikirleri olan Genç Kültür Kart üyesi gençler bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özgün fikirleri olan Genç Kültür Kart üyesi gençler bir araya geldi

İHA

Özgün fikirleri olan Genç Kültür Kart üyesi gençler bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin sosyalleşmesi ve özgün fikirlerini hayata geçirebilmesi amacıyla başlatılan Genç Kültür Kart Programı kapsamında “Fikirleriniz Bizler İçin Önemli, Şimdi Onları Gerçekleştirme Vakti’” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik çağrısına dahil olan öğrenciler bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediyesinin üniversiteli gençlere yönelik projelerinden olan “Genç Kültür Kart” sosyalleşme programı kapsamındaki gençler bir araya geldi. Genç Kültür Kart Programını gençlerin fikirleri doğrultusunda yönlendirmek adına sosyal medya üzerinden “Fikirleriniz Bizler İçin Önemli, Şimdi Onları Gerçekleştirme Vakti” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik çağrısı öğrencilerden ilgi gördü. Özgün fikirleri olan Genç Kültür Kart kullanıcıları, programda görmeyi istedikleri faaliyetleri sosyal medya aracılığıyla paylaşırken fikirleri seçilen öğrenciler bir araya geldi. Fikirler üzerine görüşüp, programdaki amaçların gençlere aktarıldığı etkinlikte ayrıca Genç Kültür Kart Programının gelecek faaliyetleri hakkında da fikir alışverişi yapıldı.

Öğrenciler uygulamadan memnun
Halkla İlişkiler 3. Sınıf öğrencisi Rümeysa Eskigil, özellikle uluslararası gençlerle birlikte faaliyetler düzenlemesi yönünde fikir sunduğunu belirterek, “Bunlar gerçekleştirilirken gönüllü olarak görev almak istediğimi belirttim. Genç Kültür Kart öğrencilere sosyal anlamda da çok büyük katkı sağlıyor. Özellikle şehir dışından gelen arkadaşlarımız düzenlenen faaliyetlerle şehri yakından tanıyor. Biriktirdikleri puanlar teşvik edici oluyor. Bu puanlar onlara maddi anlamda da fayda sağlıyor” dedi.
Matematik ve Bilgisayar Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Yunus Emre Bülbül de, “Genç Kültür Kart ile gençlere gerçekten güzel destekler sağlanıyor. Farklı arkadaşlarla tanışmaktan dolayı mutluyuz. Burada gençlerin projeleri hayata geçiyor. Gerçekten çok güzel bir platform. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediyemiz bizlere destek sağlıyor. Diğer tüm genç arkadaşlarıma da Genç Kültür Kart Programına katılmayı tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Resmi İlan Fiyat Tarifesi’nde artış sevindirdi
YEREL HABERLER Resmi İlan Fiyat Tarifesi’nde artış sevindirdi
İsveç'in Botkyrka Türk Kültür Derneğinin yeni başkanı belli oldu
YEREL HABERLER İsveç'in Botkyrka Türk Kültür Derneğinin yeni başkanı ...
27 yaşındaki genç umumi tuvalette ölü bulundu
YEREL HABERLER 27 yaşındaki genç umumi tuvalette ölü bulundu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Akşehir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Akşehir’i ...
UCLG Eş Başkanı Altay, dünyaya barış çağrısında bulundu
YEREL HABERLER UCLG Eş Başkanı Altay, dünyaya barış çağrısında ...
Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında NEÜ’de anıldı
YEREL HABERLER Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında NEÜ’de ...
Konya’da toplamda 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da toplamda 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası ...
FETÖ’den ayrılmak isteyenler tehdit edilmiş
YEREL HABERLER FETÖ’den ayrılmak isteyenler tehdit edilmiş
Soğuk ve kirli hava kalp krizini tetikliyor
YEREL HABERLER Soğuk ve kirli hava kalp krizini tetikliyor
Selçuklu Medeniyeti Tarih ve Kültür Müzesi Fikir Çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Selçuklu Medeniyeti Tarih ve Kültür Müzesi Fikir ...
İsveç'ten geldiği memleketi Kulu'da evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER İsveç'ten geldiği memleketi Kulu'da evinde ölü ...
Konya Emniyeti suç ve suçlularla mücadelede bilim ve teknolojiden faydalanıyor
YEREL HABERLER Konya Emniyeti suç ve suçlularla mücadelede bilim ve ...
İsveç'ten Konya'ya izne gelen gurbetçi evinde ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER İsveç'ten Konya'ya izne gelen gurbetçi evinde ölü ...
Yazar Tarık Buğra memleketi Akşehir’de anıldı
YEREL HABERLER Yazar Tarık Buğra memleketi Akşehir’de anıldı
Karatay’da “Kariyer Günleri” başladı
YEREL HABERLER Karatay’da “Kariyer Günleri” başladı
Bakan Kurum: “İnsanlığı daha adil bir dünyaya, iklim değişikliği seferberliğine çağırıyoruz” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: “Türkiye, 7’den 70’e bütün kesimleriyle iklim değişikliyle mücadelede başarılı olmakta kararlıdır” “İklim Şuramızda, iklim değişikliği ile mücadeleyi siyaset üstü bir anlayışla gerçekleştirdik” “Çocuklara bırakacağımız en büyük miras savaş uçaklarına değil, uçurtmalara baktığı tertemiz bir gökyüzüdür” “Cennet vatanın havasını, suyunu, toprağını tertemiz yapana kadar, canla başla çalışmalıyız” “Yarın, öbür gün değil, acilen ortak evimiz dünyaya katkı sunacağız” “Çocuklarımız yemyeşil ormanlarla mavi gökyüzünün buluştuğu şehirlerde yaşasın istiyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “İnsanlığı daha adil bir dünyaya, iklim ...
Konya Büyükşehir ilçelerdeki öğrencileri tiyatroyla buluşturuyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir ilçelerdeki öğrencileri tiyatroyla ...
Konya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı vizyon anketi başladı
YEREL HABERLER Konya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ...
AK Partili Altunyaldız, Ukrayna-Rusya krizinin Türkiye’ye olabilecek enerji etkilerini değerlendirdi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız: “Bir tedarik sıkıntısı içerisinde olmadığımızı ifade etmek istiyorum” “Başta Avrupa olmak üzere çevre ülkeler bu işin farklı boyutlarıyla etkilenecektir”
YEREL HABERLER AK Partili Altunyaldız, Ukrayna-Rusya krizinin ...
Kar maskesiyle tatlıcıya gelip, çalışanı vurdu
YEREL HABERLER Kar maskesiyle tatlıcıya gelip, çalışanı vurdu
`Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı yenilenebilir enerjinin önemini gösterdi´
YEREL HABERLER `Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı yenilenebilir ...
AK Parti'li Altunyaldız: Enerji tedarikinde risk beklemiyoruz
YEREL HABERLER AK Parti'li Altunyaldız: Enerji tedarikinde risk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.