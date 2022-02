Konya’da "Selçuklu Gençlik Zirvesi" gerçekleştirildi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Kent Konseyi Gençlik Meclisi gençlerin ufuklarını açmak, kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla 2 bin gencin katılımıyla “Selçuklu Gençlik Zirvesi” düzenledi.

İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi bir taraftan da geleceğin teminatı olan gençleri unutmuyor. Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kent Konseyi çatısı altında geleneksel hale gelen ve gençlere tecrübe paylaşımı ile yeni ufuklar kazandıran Selçuklu Gençlik Zirvesi'nde gençler, alanında uzman katılımcılardan önemli tecrübe paylaşımları dinledi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 2 bin gencin katıldığı zirveye Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu, Selçuklu Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Hanefi Kaya ve diğer protokol eşlik etti.



“Gençlik zirvesi tüm gençlerimize yeni ufuklar açacaktır”

Açılış konuşmasını yapan Selçuklu Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Hanefi Kaya gençlere yönelik faaliyetlerin hız kesmeden devam edeceğinin altını çizerek, “Bir çocuğun hayali, bir dünyanın geleceğidir diyerek yola çıktığımız dilek panosu projemizde, Selçukludaki ihtiyaç sahibi bir köy okuluna gittik ve orada çocuklarımızın istek ve dileklerini gerçekleştirdik. Aslında en büyük engel, onları göremeyenlerdir dedik ve görme engelli kardeşlerimize, Konyaspor’umuzun ev sahipliği yaptığı maçlarda maç anlatımı yaparak, onların gönülden gören gözleri olduk. Çat kapı gittik, Allah zihin açıklığı versin dedik. Vize ve final haftasında kütüphanelerde ders çalışan arkadaşlarımıza, Selçuklu Gençlik Meclisi her zaman yanınızda diyerek ikram paketleri dağıttık. Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencisi arkadaşlarımıza, ‘Şehrimi Tanıyorum’ gezileriyle Konyamızın kültürel ve manevi mirasını anlattık. Selçuklu Gençlik Meclisimizin hazırladığı; alanında uzman, birbirinden değerli konuklarımızı ağırlayacağımız Selçuklu Gençlik Zirvemizde, umarız ki ileriki yaşantınızda sizlere ışık tutacak, pes etmeyi düşündüğünüz anda sizleri tekrardan ayağa kaldıracak bilgiler ve tecrübeler edinebilir, tüm organizasyon boyunca keyifli vakit geçirirsiniz. Bize bu anlamda desteğini her zaman hissettiren bir başkandan öte bir abi gibi, her zaman yanımızda olan, Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı beye, Kent konseyi Başkanımız Cem Hayırlıoğlu beye ve Onur Keleş ağabeyimize teşekkürlerimizi İletiyorum. Bizim için, büyük bir öneme sahip olan bu projemizde, bu zamana kadar hiç yorulmadan, gece gündüz çalışan, büyük bir emek sarf eden yol arkadaşlarıma ve tüm Selçuklu Gençlik Meclisi gönüllülerine, sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Ülkemizin geleceğini sizler ihya edeceksiniz”

Gençlik Zirvesi ile gençlere yeni ufuklar açmayı hedeflediklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün gerçekleştirilecek olan program; sizlere yeni ufuklar açmak, kariyer planlarınıza katkı sağlamak amacıyla, Selçuklu Gençlik Meclisi gönüllülerimiz tarafından hazırlanmıştır. Gençlere yönelik yaptığı yatırım ve hizmetlerle Türkiye’de örnek çalışmalara imza atan belediyemiz, modern ve yenilikçi çalışmalarına sizden aldığı güçle devam etmektedir. Selçuklu ’da yaşayan gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri, hayallerine bir adım daha yaklaşabilmeleri için bilimsel ve teknolojik alanlardan sosyal ortamlara, gençlere özel yapılmış mekan ve projelerden sosyal aktivitelere, kültür, sanat ve spor alanında birçok projeyle hizmet vermeye gayret ediyoruz ve biliyoruz ki ülkemizin geleceğini sizler ihya ve inşa edeceksiniz, sizlere bu konuda güvenimiz tamdır” dedi.



“Sizleri özgüven ve ahlak sahibi gençler olarak yetiştiriyoruz”

Gençlerle daha güçlü iletişim kurabilmek için Selçuklu Gençlik uygulamasını geliştirdiklerini ve kısa sürede beş bin kişinin uygulamayı kullanmaya başladığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Burada ülkemizin farklı şehirlerinden gelen gençlerimizle birlikte, Selçuklu Gençlik Meclisimizin, Gençlik Zirvesi Programında bir araya gelmek benim için ayrı bir sevinç ve gurur kaynağı. Sizler büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşları olduğunuz bilinciyle geleceğe en güzel şekilde hazırlanıyor ve her açıdan daha donanımlı, özgüven ve ahlak sahibi gençler olarak yetişiyorsunuz. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayarak sizlerle tecrübe paylaşımında bulunacak AK Parti Konya Milletvekilimiz Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı’ya, Durul Bazan, Adem Metan, Erdoğan Arıkan ve Mert Turak beyefendilere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından zirvenin ilk konuşmacısı AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı sahneyi devir aldı. Özboyacı gençlere üniversite hayatından itibaren siyasete atılma anına kadar yaşadığı tecrübeleri anlattı. Özboyacı’nın ardından Mert Turak, Durul Bazan, Adem Metan ve Erdoğan Arıkan da kariyerlerinde bulundukları noktaya gelirken yaşadıkları tecrübeleri paylaştı. Ayrıca zirveye katılan gençlere çekiliş aracılığıyla 10 adet telefon ve 10 adet elektrikli scooter hediye edildi.

Programda kapanış konuşmasını yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı gençlere yönelik çalışmaların devam edeceğinin altını çizerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

