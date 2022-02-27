Kaldırımda bulduğu telefonu sosyal medya paylaşımı sonrası polise teslim etti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kaldırımda bulduğu cep telefonunu çantasına koyduğu bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kadın, görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polis merkezine giderek bulduğu telefonu saatler sonrasında teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki bir market önüne park edilen hafif ticari araçtan inen N.E. isimli kadın cep telefonunu düşürdüğünü yakındaki kuaföre geldiğinde fark etti. Geriye dönerek düşürdüğü cep telefonunu aramaya başlayan N.E., başka bir telefonla kendisine ait numarasını aradı. Önce aramaya cevap verilmeyen telefon bir süre sonra kapanıp ulaşılamayınca marketin güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, N.E.'nin araçtan inerken kaldırım üzerine düşürdüğü cep telefonunu bir kadının aldığı yer alıyor. Cep telefonunu belindeki çantasına koyan kadının, daha sonra yoluna devam ettiği anlar, kamera görüntülerince kaydedildi.

N.E. polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kamera kayıtlarını incelemeye alan ve şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılmasının ardından saat 11.30’da polis merkezine gelen bir kadın, cep telefonu bulduğunu belirterek teslim etti. Yaklaşık 20 saat sonra cep telefonuna kavuşmanın sevincini yaşayan N.E., şikayetinden vazgeçince şüpheli olarak ifadesine başvurulan kadın hakkında işlem başlatılmadığı öğrenildi.

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