Konya'da Mirac Kandili'nde camiler doldu

Konya'da Mirac Kandilinde camiler doldu.

Receb ayının 27. gecesi olan Mirac gecesinde Konya’da camiler doldu. Mirac Kandili dolayısıyla Konya'da vatandaşlar yatsı namazında camilere akın etti. Tarihi bedesten çarşısındaki Kapu Camii'nde Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan kandil programının ardından dua edildi. Duanın ardından yatsı namazı kılındı. Camiye gelen vatandaşlar, bu gecenin hayırlara vesile olmasını, tüm Müslüman aleminin dualarının kabul olması için ve savaşların barışa dönüşmesi için dua edeceklerini söyledi.

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