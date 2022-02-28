Konya'da öğrenci servisi, otomobile çarptı: 14 yaralı

Atilla ATMACA/ KONYA, (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, servis minibüsünün otomobile çarptığı kazada, 12'si öğrenci 14 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Ereğliİvriz yolunda meydana geldi. Belceağaç Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Nurullah Gül, 42 GAD 15 plakalı minibüsle sol şeride geçmek istedi. Bu sırada minibüs, sola dönmeye çalışan Cezmi Özgüney'in kullandığı 42 YL 206 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 sürücü ile 12 öğrenci yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2022-02-28 11:13:36
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