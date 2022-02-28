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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’da “Aile-Eğitimci Buluşmaları” sürüyor

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Karatay Kadın Meclisi işbirliğiyle organize edilen "AileEğitimci Buluşmaları" devam ediyor.

Karatay’da “Aile-Eğitimci Buluşmaları” sürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Karatay Kadın Meclisi işbirliğiyle organize edilen “AileEğitimci Buluşmaları” devam ediyor.
Aziziye Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği buluşmaların bu haftaki konuğu ise Uzman Şükran Evirgen oldu. Programa Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ve Karatay Kent Konseyi yönetim kurulunun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Uzman Şükran Evirgen, “Aile İçi İletişimi Güçlendirmek” ana başlığında aile içi iletişim ve çocukların bu konuda desteklenmesi konularındaki bilgi birikim ve paylaşımlarını uygulamalı olarak anlattı.

“Aile içi şiddetten kaçınmanın yolu aile içi iletişimden geçer”
Evirgen, “Hem sağlığımız hem çocuklarımız hem de insan soyunun geleceği adına çocuklarımızın kalplerini büyütmek olmalıdır. Aile demek bağımlılık demek kendimizi güvende hissetmek demek. Öyle bir şey ki mutluluğumuzu da hüznümüzü de ailemizle paylaşıyoruz. Aslında aile hem bağlılığı hem de bağımsızlığı öğreten küçük kurumsal bir yapıdır. Ailenin çok önemli bir ögesi de dışarıdan yorgun gelen, mutsuz gelen bireyleri şarj etmektir. Bazen bu koşullar tersine döner ve maalesef aile içi şiddet, bütün aileyi parçalayabilir. İşte aile içi şiddetten kaçınmanın yolu da aile içi iletişimden geçer. İletişim sadece karşılıklı konuşmak değildir. Aslında aile bireyleri, hiç konuşmadan da yani beden diliyle de iletişim kurabilirler. Bir sıkıntısı olan aile bireyi, beden diliyle bu sıkıntısını diğerlerini kolaylıkla aktarır. Bu nedenle beden dili, konuşmaktan daha büyük bir olgudur. Anne ve babanın birbirlerine gösterdiği sevgi ile saygı, çocukları da olumlu etkiler. Buna çocuk esenliği denir. Anne ve babanın birbirine gösterdiği sevgi saygı sonucunda çocukların kalbi büyür. Bizler anne babalar olarak konuşmalarımızla jest ve mimiklerimizle çocuklarımıza örnek oluyoruz. Onlar, birçok şey gibi saygı ve sevgiyi de bizlerden öğreniyorlar. İlerleyen yaşlarında aileden gördüklerini başka ortamlara yansıtıyorlar. Bu bağlamda ebeveynler, çocukları için değişmez ilk öğretmenlerdir” diye konuştu.
Öte yandan, Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek seminerler, tarihleri ve konuşmacıları ise sırasıyla şöyle; 12 Mart 2022 Cumartesi Saat 19:00 Uzm. Özge Selçuk Bozkurt, “Çocuğu Hayat Hazırlamak” ve 26 Mart 2022 Cumartesi 19:00 Prof. Dr. Belma Tuğrul, “Çocuğu Oyunlarla Güçlendiren Ebeveyn.”

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