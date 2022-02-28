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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: “Tuz Gölü’nü koruyacak tesislerde sona yaklaştık”

İHA

Başkan Altay: “Tuz Gölü’nü koruyacak tesislerde sona yaklaştık”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tuz Gölü ekolojisini korumak için başlattıkları Cihanbeyli ve Kulu ilçelerindeki 4 atık su arıtma tesisinin yapımında son aşamaya geldiklerini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren Cihanbeyli merkez ve Gölyazı Atık Su Arıtma Tesisleri ile Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesislerinin yapımında sona yaklaşıldı. Bakanlar Kurulu Kararı ile “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilen, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan ve uluslararası kriterlere göre A sınıfı bir sulak alan olan Tuz Gölü’nü koruma amaçlı yapılan atık su arıtma tesislerinde yüzde 90’lara ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, tesisleri 2022 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyor.

"Tesisler Tuz Gölü Havzası'nda çevreyi koruyacak"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, atık su arıtma tesislerinin sağlıklı çevre oluşumuna büyük katkısı olduğunu belirterek, “Cihanbeyli ilçe merkezi ve Gölyazı Mahallesi ile Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka mahallelerinden kaynaklanan atık sular nihai olarak Tuz Gölü’ne deşarj edilmekteydi. Tuz Gölü Havzası’nda çevre kirliliğinin önlenmesi için bu mahallelerden kaynaklanan atık suların arıtılması büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

"Hassas bölgeler için deşarj standartları seçildi"
Birinci derece doğal sit olarak tescil edilen Tuz Gölü’nün korunması için yapılan bu tesislerin tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Başkan Altay, tesislerin tamamının ileri biyolojik arıtım özelliğine sahip olduğunu ve son teknolojik donanımlarla yapıldığını söyledi. Başkan Altay, “Tesislerimizin tamamında Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği’ne istinaden ‘Hassas bölgeler’ için deşarj standartları seçilmiştir. Tesislerimiz, uzun havalandırmalı aktif çamur prosesli olup, karbon gideriminin yanında azot ve fosfor giderimi de yapacak. Atık su arıtma tesislerimizde atık sular çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılacak ve arıtılmış atık sular sulama amaçlı da kullanılabilecek” diye konuştu.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı son aşamaya getirilen Cihanbeyli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 4 bin 500 metreküp/gün; Ömeranlı’daki tesis bin 500 metreküp/gün; Gölyazı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 400 metreküp/gün ve Tuzyaka’daki tesis 400 metreküp/gün kapasiteli olarak hizmet verecek.

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