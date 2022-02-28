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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesinden “Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler” eseri

İHA

Selçuklu Belediyesinden “Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler” eseri

Anadolu Selçuklu Medeniyeti’nin izlerini taşıyan tarihi saraylar ve köşklerin araştırmaları Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan “Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler” eseri kültür ve sanat dünyasına kazandırdı.
Başta "Büyük Selçuklu Mirası" ve "Anadolu Selçuklu Mirası Çağı" gibi prestij eserleri kültür ve yayın hayatına kazandıran Selçuklu Belediyesi, Anadolu Selçuklu Medeniyeti'ne ait önemli bir kaynak eseri daha yayın hayatına kazandırdı. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve Selçuklu Belediyesi birlikteliği ile gerçekleştirilen Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkleri Sempozyumu ışığında hazırlanan "Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler" eseri kültür ve sanat dünyasına kazandırıldı. Hazırlanan bu eserde Selçuklu döneminden günümüze kadar ayakta kalmış olan saraylar ve köşklerin birincil kaynaklar ışığında tahlil eden araştırmalar yer alıyor. 2 ciltten oluşan eserde Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen ile Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Dursun başta olmak üzere birçok akademisyenin katkısı yer almakta. Selçuklu mimari birikiminin en güzel örneklerini oluşturan sarayların günümüz dünyasına kadar yaşadığı değişimler bilgi ve fotoğraflarla eserde anlatılıyor.

“Ecdadımızın mirası yolumuzu aydınlatıyor”
Selçuklu medeniyeti ile kültürel zenginliklerini ve İslam'ın sevgisini, adaletini getirip, 237 yıl egemen oldukları bu topraklarda eğitimden kültüre, ticaretten sanata kadar geleceğe zengin bir miras bıraktıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Kadim bir medeniyetin mirasçıları olarak güçlü bir devlet yapısına sahibiz. Adını Selçuklu medeniyetinden alan bir ilçe olarak üzerimize büyük görevler düşüyor ve biz bu görev ile sorumluluklarımızın farkındayız. Selçuklu Belediyesi olarak tarihimize ve Kadim Medeniyetimizin emanetine sahip çıkma misyonu ile insanlığın ortak mirasına sunmak üzere önemli projeler yürüttük ve çok değerli işler ürettik. Üretilen özgün ve nitelikli eserlerle zenginleştirip, geleceğe taşımak adına yayın hayatımıza önemli eserler kazandırdık. Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve Belediyemizin birlikteliği ile gerçekleştirilen sempozyumda ele alınan ve dönemin sarayları ile köşkleri hakkında güncel verilerin yer aldığı 'Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler' isimli kitabı nitelikli kaynak eser olarak yayımladık. Yayım hayatına kazandırılan bu eser Selçuklu Devleti'nin yönetim merkezini oluşturan sarayların görkemi ve dönemin sanat üslubu hakkında önemli bilgiler veriyor. Bu vesile ile eserin oluşmasında emeği geçen başta Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen'e, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Dursun'a ve tebliğleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına teşekkür ederim" dedi.

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