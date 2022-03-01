Kış mevsimi sert geçti ayakkabı üretimi yüzde 70 arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış mevsimi sert geçti ayakkabı üretimi yüzde 70 arttı

İHA

Kış mevsimi sert geçti ayakkabı üretimi yüzde 70 arttı

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk havayla sert geçen kış mevsimi ayakkabı üretimini de arttırdı. Geçen sezondan depolarda kalan kışlık ayakkabılar tükenirken, üretim geçen yıla göre yüksek oranda arttı. Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar, üretimde geçen yıla oranla yüzde 7080 civarında bir artış olduğunu belirterek, "Geçen yıl kış ayı kurak geçti, bu sene bolluk ve bereket vardı” dedi.
Türkiye’nin büyük bölümünde ve Konya’da kar yağışı ile birlikte etkili olan son yılların en yağışlı ve soğuk geçen kış mevsimi, tarımda olduğu gibi ayakkabı sektöründe de yüz güldürdü. Konya’da geçen yıllardan depolarda kalan kışlık ayakkabılar, bu yıl satıldı. Ayakkabı üreten firmalar ise bu yıl kış sezonuna üretim mesaisini arttırarak ülke ekonomisine de katkı sağladı. Türkiye'de ayakkabı üretiminde en ön sıralarda yer alan Konya, bin 500 firma ile hem ihracat hem de üretim kalitesini üst seviyelere taşıyarak özellikle yan sanayi ayakkabıların önüne geçti.

“Kışlık ayakkabı ve botlar perakendecinin, toptancının, imalatçının elinde kalmadı”
Etkili olan kar yağışının ardından kışlık ayakkabıların geçen yıllara oranla daha fazla rağbet gördüğünü anlatan Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar, “Türkiye genelinde yoğun yağışlar olması sebebiyle geçen yıldan özellikle kışlık ayakkabı ve botlar perakendecinin, toptancının, imalatçının elinde kalmadı. Üretim çeşitliliği inanılmaz fazla bizde. Bu çeşitlikten dolayı da özellikle dünya genelinde Ortadoğu’ya Avrupa Birliği ülkelerine de buradan ihracat yapmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili son yıllarda da inanılmaz bir talep var. Biz bu noktada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ayakkabı üretimi Konya’da geçen yıla oranla, yani yüzde 7080 civarında bir artış var. Geçen yıl biliyorsunuz kış ayı kurak geçti. Bu sene bolluk ve bereket vardı. Bu bereket her sektöre yansıdı. Yani hem ayakkabı sektörüne yansıdı, hem de tüm sektörlere yansıdı. Dolayısıyla yazın da biz bunun tahılla birlikte daha fazla bereketleneceğine inanıyoruz inşallah” dedi.

“Çin ayakkabıları Türkiye’de popülaritesini kaybetmiş durumda”
Konya’nın ayakkabı ihracat rakamlarında artış olduğunu aktaran Başkan Muhammet Acar, “Son yıllarda daha fazla arttı. Önümüzde bir Çin seddi diyebileceğimiz bir pazar vardı. Çin seddi özellikle Çin ayakkabıları artık Türkiye’de popülaritesini kaybetmiş durumda. Dolayısıyla dünya ülkelerinden ayakkabıda özellikle Türkiye’ye ve Konya’ya gelmeye başladılar. Çünkü Çin’den gelen malların tamamı imitasyon ve ayak sağlığına birebir zararlı naylon ayakkabılar diye tabir edilebileceğimiz ürünler. Oysa Konya’da üretilen ayakkabılar, tamamen deriden içi dışı deri olan ayakkabılar. Bunlar ayak sağlığına faydalı ve hatta anti bakteriyel malzemelerden üretilen kanserojen madde ihtiva etmeyen ayakkabılar. Dolayısıyla biz hem Türkiye’deki firmalara, ayakkabı sektörüne, ayakkabı alıcılarına, hem de dünyadaki ayakkabı sektörüne Konya’da üretimin çeşitliliğini, kalitesini, sağlığa birebir faydalı olan ayakkabılar üretildiğini söylemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Ayakkabıcılar Odası Başkanı Acar, Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da tarım fuarı yapıldığını, ayakkabının kalbinin Konya olduğunu göstermek amacıyla gelecek dönemlerde fuar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay çalışan gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay çalışan gençlerle buluştu
Konya’da kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da kaçak silah operasyonu
Selçuklu Belediyesinden “Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler” eseri
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden “Selçuklu Dönemi Saraylar ve ...
Konyaspor Başkanı Özgökçen: Sistemsel hata yapan hakemler dinlendirilmeli
YEREL HABERLER Konyaspor Başkanı Özgökçen: Sistemsel hata yapan ...
Konya’da "28 Şubatlar Unutulmasın" sergisi
YEREL HABERLER Konya’da "28 Şubatlar Unutulmasın" sergisi
AK Parti Konya İl Başkanı Angı: “Biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız”
YEREL HABERLER AK Parti Konya İl Başkanı Angı: “Biz 28 Şubat’ı bin ...
Başkan Altay: “Tuz Gölü’nü koruyacak tesislerde sona yaklaştık”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Tuz Gölü’nü koruyacak tesislerde sona ...
Konya Amatör Küme maçında saha komiseri hakeme saldırdı
YEREL HABERLER Konya Amatör Küme maçında saha komiseri hakeme ...
Konya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 14 ...
Başkan Öztürk: "İhracat, ülkemizin 2021 büyümesine en büyük katkıyı sağlayan kalem oldu"
YEREL HABERLER Başkan Öztürk: "İhracat, ülkemizin 2021 büyümesine en ...
Kayıp olarak aranıyordu; polisin 'dur' ihtarına uymadığı otomobilinde yakalandı
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu; polisin 'dur' ihtarına ...
Konya'da öğrenci servisi, otomobile çarptı: 14 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da öğrenci servisi, otomobile çarptı: 14 yaralı
Karatay’da “Aile-Eğitimci Buluşmaları” sürüyor
YEREL HABERLER Karatay’da “Aile-Eğitimci Buluşmaları” sürüyor
Konya'da Mirac Kandili'nde camiler doldu
YEREL HABERLER Konya'da Mirac Kandili'nde camiler doldu
Kamyon, tomruk yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon, tomruk yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyon tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Konya’daki kazada arkadan çarpan kamyon hurdaya dönerken, tomruk yüklü kamyonun sürücüsü, lastiğin patladığını zannettiğini söyledi
YEREL HABERLER Kamyon tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ...
Kaldırımda bulduğu telefonu sosyal medya paylaşımı sonrası polise teslim etti
YEREL HABERLER Kaldırımda bulduğu telefonu sosyal medya paylaşımı ...
Konya’da "Selçuklu Gençlik Zirvesi" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Konya’da "Selçuklu Gençlik Zirvesi" gerçekleştirildi
Başkan Akkaya geleceğin boksörleri ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Akkaya geleceğin boksörleri ile buluştu
Özgün fikirleri olan Genç Kültür Kart üyesi gençler bir araya geldi
YEREL HABERLER Özgün fikirleri olan Genç Kültür Kart üyesi gençler ...
Resmi İlan Fiyat Tarifesi’nde artış sevindirdi
YEREL HABERLER Resmi İlan Fiyat Tarifesi’nde artış sevindirdi
İsveç'in Botkyrka Türk Kültür Derneğinin yeni başkanı belli oldu
YEREL HABERLER İsveç'in Botkyrka Türk Kültür Derneğinin yeni başkanı ...
27 yaşındaki genç umumi tuvalette ölü bulundu
YEREL HABERLER 27 yaşındaki genç umumi tuvalette ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.