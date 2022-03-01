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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir'de 28 Şubat postmodern darbe anlatıldı

İHA

Akşehir'de 28 Şubat postmodern darbe anlatıldı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta 28 Şubat postmodern darbe anlatıldı.
Akşehir Belediyesi organizasyonu; Selçuk Üniversitesi Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Akşehir Meslek Yüksekokulu, Akşehir İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla (AKİMMED) gerçekleştirilen konferansta; 28 Şubat 1997 yılında demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve postmodern darbe kavramını alan süreç anlatıldı. Yakın tarihimizin en karanlık süreçlerinden biri olan 28 Şubat’ın üzerinden 22 yıl geçtiğini, askerlerin yönetime bizzat el koymak yerine gerek medya gerekse siyaset üzerinden operasyonlarla, “demokrasiye balans ayarı” yapmalarını ve darbeler tarihine yeni bir kavramı kazandırarak postmodern darbe ismini alan sürece nasıl gelindiğini, neler yaşandığını anlatan Prof. Dr. Tufan Gündüz, konferans sonunda katılımcılarında sorularını ve görüşlerini aldı.
Konferans sonunda İlçe Kaymakamı İsmail Küreci ile birlikte moderatör Pelin Çift ve Prof. Dr. Tufan Gündüze birer plaket takdim eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Tarih geleceğin aynasıdır. Tarihimizi bilmezsek, geçmişimizi bilmezsek geleceğimizden emin olamayız. Böyle olaylar yaşanmasa iyi olurdu, gerçekten çok mağduriyetler oldu. Ne olursa olsun, ne adına olursa olsun, demokrasiye vurulan darbe her zaman bizim karşısında durmamız gereken konudur. 28 Şubat; bu ülkenin ilerlemesinde ciddi bir engel olmuştur. İnşallah böyle olaylar bir daha tekrarlanmaz” dedi.
Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci’de konferans için teşekkür ederek, o dönemin tanığı olduklarını ifade ederek “Kamu görevlisi olarak iki arada bir derede kalan durumdaydık, maalesef çok sıkıntılar çektik bundan kaynaklı” diye konuştu.
Konferans sonunda Pelin Çift ve Prof. Dr. Tufan Gündüz, protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Konferans öncesi kültür merkezi fuaye salonunda da 28 Şubat sürecini anlatan gazete kupürleri, haberleri ve fotoğrafları ile ilgili bir sergi açıldı.
Yoğun katılımın olduğu Akşehir Kültür Merkezi’ndeki konferansa; Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokol üyeleri, bazı kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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