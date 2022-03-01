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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılca: "Gençlerimizi kitapla daha fazla buluşturmak istiyoruz"

İHA

Başkan Kılca: "Gençlerimizi kitapla daha fazla buluşturmak istiyoruz"

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi; Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatay Kent Konseyi ile Karatay Gençlik Meclisi’nin işbirliğiyle ilçedeki 9’uncu sınıf öğrencilerine yönelik olarak “Karatay Okuyor” etkinliğini hayata geçirdi.
Kitap okuma üzerine farkındalık oluşturmak ve gençler arasında daha fazla okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen projenin başvuruları karatayokuyor.karatay.bel.tr üzerinden alınmaya başlandı. 10 Mart Perşembe gününe kadar katılımın olacağı etkinliğe başvuran öğrencilere “Rüzgarı Dizginleyen Çocuk” ve “Haydi Kurtuluşa” kitapları hediye edilecek. Başvurusunu yapan 9. sınıf öğrencilerine hediye edilecek kitaplardan yola çıkılarak yapılacak sınavda başarılı olan 200 öğrenci İstanbul gezisiyle ödüllendirilecek.

“Gençlerimizi daha fazla kitapla buluşturmak istiyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Karatay Okuyor” etkinliğiyle öğrencilerde okuma sevgisi oluşturarak; merak eden, araştıran, neden sonuç ilişkisi kuran ve üretici fikirler geliştirebilen bireyleri topluma kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Karatay Belediyesinin eğitim ve öğretimi her zaman ilk plana aldığını, eğitim hizmetlerine öncelik tanıdığını aktaran Başkan Hasan Kılca, amaçlarının gençleri daha fazla kitapla buluşturmak olduğunu ifade etti. Hasan Kılca, “Kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlarda çocuklarımıza kazandırmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki okudukça değerlerimiz artar, okudukça birbirimizi daha iyi anlarız ve söyleyecek sözümüz olur. Bu amaçla ilçemizdeki bütün 9. sınıf öğrencilerimize yönelik ‘Karatay Okuyor’ etkinliğini başlatıyoruz. Projeye katılan gençlerimize ‘Rüzgarı Dizginleyen Çocuk’ ve ‘Haydi Kurtuluşa’ gibi iki kıymetli kitap hediye edeceğiz. Sonrasında ise yapılacak sınavda başarılı olan 200 gencimizi İstanbul gezisiyle ödüllendireceğiz. Yani bu projeyle hem çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığına katkıda bulunmuş olacağız. Belediye olarak ülkemizin yarını olan öğrencilerimizin başarılı ve çok daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi için yanlarında olmaya devam edeceğiz. 9. sınıf bütün öğrenci kardeşlerimizi etkinliğimize katılmaya davet ediyorum” dedi.

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