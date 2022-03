Konya'da Büyük Larende Dönüşümü başlıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Büyük Larende Dönüşümü Tanıtım Toplantısı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek Büyük Larende Dönüşümü Projesi’nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Tantavi Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tarihi bir mekanda tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, “İleride bir gün bugünler tarihe yazılırken inanıyorum ki altın harflerle yazılacak. Şehrin değişimi, dönüşü ve gelişimiyle ilgili eğer bir belediyecilik tarihi yazılacak olursa bunu yine burada bulunanlar yazacak inşallah” dedi.



"Bölge, tarihi, kültürel ve turizm açısından bir kazanca sahip olacak"

Larende bölgesinin şehrin dış surlarının büyük bir parçasının üzerinde bulunan miadını doldurmuş, eskimiş, yıpranmış, yorulmuş, artık neredeyse yıkılmaya yüz tutmuş bir bölge olduğunu anlatan Kavuş, “Trafik sorununu hepimiz biliyoruz. Şehrin en eski caddelerinden Larende artık bitkisel hayatta, makineye bağlı yaşayan bir bölgeydi. Bugün aslında onun fişini çekmiyoruz. Bugün onu yeniden hayata döndürüyoruz. Hem tarihi surların gün yüzüne çıkmasını sağlayacağız hem bölgede ciddi büyüklükte bir yeşil alana sahip olacağız hem de Büyükşehir Belediyemiz eliyle yapılacak iş yerlerinde Larende ruhu yaşamaya devam edecek. Çoğunluğu kiracı olan esnafımız mülk sahibi olacak. Yani nereden bakarsanız bakın dönüşüm açısından da gelişim açısından da trafik açısından da yeşil alan açısında da şehrimiz ve ilçemiz açısından çok önemli. Bölge; tarihi, kültürel ve turizm açısından bir kazanca sahip olacak. Her işimizde yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Başkan Altay'a teşekkür

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Konya esnaf ve sanatkarları kentsel dönüşümde Büyükşehir Belediyemizin tam mutabakatıyla Eski Sanayi, Karatay Sanayi dönüşümünü bununla birlikte Mevlana Çarşısı, Altın Çarşı dönüşümünü bugün de burada Larende Caddemizin dönüşümünü hep birlikte gerçekleştirmiş oluyoruz. Biz, Konya esnaf sanatkarları olarak, Konya’nın temel taşları olarak bugüne kadar her daim yanımızda olan Konya Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza 60 bin esnaf ve sanatkar adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



"Hizmetler birlikte olmanın bereketi olarak ortaya çıkıyor"

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında yaptıkları hizmetler ve Larende dönüşümünden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’a ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, dönüşüm projesinin hayırlı olmasını dileyerek, “Selçuklu başkentinin mirasını bugünün yöneticileri, pek çok önemli projenin bizden sonraki kuşaklara kazandırılması için büyük bir gayret gösteriyor. Bu birlikte olmanın bir bereketi olarak ortaya çıkıyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün belediye başkanlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.



"Konya için tarihi bir gün"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyük Larende Dönüşümünü başlattıkları bugünü tarihi bir gün olarak niteleyerek konuşmasına başladı. Yapılan her teşekkürün sorumluluklarını biraz daha artırdığına dikkat çeken Başkan Altay, “Ben de bu teşekkürleri Konyalılar adına alıyorum. Tüm Konyalılara bize verdikleri destekten ve güvenden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Konyamızı yarınlara hazırlamak için çaba sarf edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Konya gibi kadim bir şehre hizmet ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını paylaşan Başkan Altay, Hazreti Mevlana’nın “Gerçek aşkı bilen kalp, bir damla suya bile hürmet eder” sözünden alıntı yaparak, şöyle devam etti: “Biz bu şehrin gerçek kıymetini biliyoruz ve her sokağına hürmet ediyoruz. Geçmişindeki gibi sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olması için yoğun bir gayret içindeyiz. Konya’da büyük bir dönüşüm yaşıyoruz.”



"Şehrimizde trafikle ilgili önemli bir dönüşüm gerçekleşmiş olacak"

Dönüşüm çalışmalarını başlatacakları Larende Caddesinin tarihin önemli mekanlarından birisi olduğuna altını çizen Başkan Altay, “Bir taraftan da son 4050 yılda hepimizin hatırlarının olduğu bir cadde. Oradan alışveriş yapmayan, oradan geçmeyen neredeyse hiç Konyalı yoktur. Ama bugün gelinen noktada hem dükkanların varlığı hem caddenin artık kendini taşıyamaz hale gelmesi burada bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu ortaya çıkardı. Aslında ‘Benim Şehrim’ projeleri kapsamında Larende Dönüşümü ile ilgili bir ifadede bulunmamıştık ama oraya çıkan durum, zaruretler, Şehir Hastanesi’nin gelmesiyle birlikte taşıdığımız hayvan pazarının oluşturduğu boşluk Larende’deki dönüşümün fitilini ateşmiş oldu. Yeni Hayvan Pazarımızı da tamamlamak üzereyiz. İnşallah orası taşındığında Larende esnafımızı şu anda Ereğli Caddesi üzerinde bulunan eski hayvan pazarımızın bulunduğu yere taşımış olacağız. Böylece hem esnafımız birlikte çalışmaya devam edecek hem insanlarımız merkezden çok uzaklaşmadan ihtiyaçlarını görmeye devam edecek. Şehrimizde trafikle ilgili önemli bir dönüşüm gerçekleşmiş olacak. Çünkü bu yıkılan alanlarda, eski surun bulunduğu alanda yeni bir yapılaşma planlamıyoruz. Burası şehrimize yeni bir merkez olarak kazandırılmış olacak” diye konuştu.



"Çok büyük bir dönüşüm yapılıyor"

Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bu vesileyle 10 bin metrekareye yakın yeni dükkan inşa etmiş olacağız. 50, 100 ve 200 metrekarelik dükkanlarımız da özellikle şu anda işletmeci olan kiracılarımızın hizmetine uzun vadeli olarak sunulmuş olacak. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu dönüşüm ile birlikte Konya, yarınlara çok daha güzel şekilde hazırlanacak. Hem Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da hem Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’de hem de Larende dönüşümünde neredeyse yüzde yüz mutabakatla süreci yürütüyoruz. Bu da aslında Konya’nın güzelliğini, Konya’da belediyelere olan güvenin bir göstergesidir. Ben esnafımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere mahcup olmamak için bir an önce inşaat faaliyetlerine başlayacağız. Dönüşümü Meram Belediyesi ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Proje çalışmalarını Meram Belediyesi yürütüyor, finansmanı Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıyoruz. Arsa bedellerini dahil etmesek bile yaklaşık 200 milyon liralık bir dönüşümden bahsediyoruz. Eğer dükkanları taşıyacağımız arsaların bedellerini de koyarsak 250300 milyon liralık çok büyük bir dönüşüm gerçeklemiş olacak. İnşallah 2023 yılı yaz aylarına esnafımızın yeni dükkanlarına taşınmasını arzu ediyoruz.”



"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

‘Konya Modeli Belediyecilik’ sözünü slogan olsun diye yazmadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Biz, bir gerçeği ifade etmek için bunu ısrarla vurguluyoruz. Niye Konya Modeli Belediyecilik? Çünkü bu kadar büyük bir dönüşümü kiracılar dahil esnafın yüzde yüz mutabakatıyla halleden bir dönüşüm. Esnafına uzun vadeli ödeme imkanı ve mal sahibi olma imkanı sunan bir belediyecilik. Ben yaptım değil, biz yaptık anlayışıyla ilçe belediyelerimizle Cumhur İttifakıyla birlikte yaptığımız bir dönüşüm. Bunu gururla anlatıyoruz. İnşallah Larende Dönüşümü Konya’mız için yeni bir başlangıç olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Meram Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” açıklamasını yaptı.



"Şehirlerimizin gelişmesi için yapılması gerekenler en güzel şekilde yapılıyor"

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “Gerçekten insanın gelişimi, insanın yaşam kalitesinin artırılması, şehirlerimizin gelişmesi için yapılması gereken hususların en güzel şekilde ilimizde iyi bir dayanışmayla yapılıyor olması bizim en büyük istinat noktamız olsa gerek. Biz, kendimiz açısından, yeni nesillerimiz açısından şehirlerimiz arasında rekabet gücümüzü, küresel düzeyde yükselttikçe çok daha güvenle çok daha özgür bir şekilde istikbale bakacağız ve istikbale istikamet üzere gitme imkanını ve mecrasını yakalamış olacağız. bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına şehrimizi iyileştirme, güzelleştirme, yaşam kalitesini artırmada ki bu koşuşturmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Eski Larende Caddesi’nde bulunan 73 esnafı, Ereğli yolu üzerinde bulunan yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda inşa edeceği yeni iş yerlerine taşıyacak. Dönüşüm yapılacak bölge ise yeşil alan olarak hizmete sunulacak.

