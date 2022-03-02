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Pelin Çift ve Tufan Gündüz’den Nasreddin Hoca Türbesi’ne ziyaret

İHA

Pelin Çift ve Tufan Gündüz’den Nasreddin Hoca Türbesi’ne ziyaret

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin organizasyonuyla şehre gelerek bir konferans veren ünlü sunucu Pelin Çift ile tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz, Nasreddin Hoca Türbesi’ni ziyaret etti.
Türbe ziyareti öncesi Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret eden ikili, Akşehir’in buram buram tarih ve kültür kokan bir şehir olduğunu kaydetti. Başkan Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile birlikte Nasreddin Hoca Türbesi’ni ziyaret eden Çift ve Gündüz, burada Yunak MYO Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Kadir Öztaş’tan türbe hakkında bilgi aldı. Türbe önündeki ‘Dünya’nın Ortası Burasıdır’ yazan platforma çıkan Çift ve Gündüz, hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Akşehir’e ilk kez geldiğini belirten Pelin Çift, “Çok fazla vakit geçirememiş olmama rağmen, buranın hem güzel insanları ile tanıştım hem de ortamının çok samimi olduğunu düşünüyorum. Bu şehir hem tarihi dokusunu korumuş ama aynı zamanda modern hayata da ayak uydurmuş bir yer. Değerli belediye başkanımız sağ olsun bizi çok güzel ağırladılar. Nasreddin Hoca Türbesi’ni de ziyaret ettik. Zaten Nasreddin Hocamızın küçüklüğümüzden itibaren hayatımızdaki yeri belli. Onun tarihte de önemli konumundan bahsetmek ya da daha fazla kişiye ulaşıp da O’nun türbesinden haberdar etmek gerek. Ben kendi takipçilerim açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.
Tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz’de Sultandağları’nın eteklerindeki muhteşem şehri görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Şu anda bulunduğumuz yer Nasreddin Hoca Türbesi. Bir mezarlığa girdiğimizde yüzümüzde bir hüzün olur ama buranın kapısından girdiğimde aklımda letaifi Nasreddin Hoca’lar var idi ve onun kıyıda köşede kalmış yüzlerce fıkrası aklımdan geçiverdi. İnsan ister istemez tebessüm ediyor. Fakat bu tebessümü biz muhakkak ki Nasreddin Hoca’ya borçluyuz. Nasreddin Hoca’nın yaşamasında Akşehir’in ve Akşehirlilerin de büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. İnşallah buradaki tebessüm tüm Akşehirlilerin yüzüne yansıyordur’ ifadelerini kullandı.

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