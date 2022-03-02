750 metrekare dükkandan 4 bin 500 metrekare tesise giden yolda e-ihracatla yürüdü

Konya'da, demir kapı aksesuarlarıyla başladığı imalat serüvenine bugün kaynak sarf malzemeleri ve kaynak makinesi ArGe’siyle devam eden firma, 750 metrekare alanda 10 kişiyle başlayıp, 4 bin 500 metrekare alanda 60 kişiye ulaşan yolculuğunda eihracatla büyüdü.

Dirim Metal, 2013’te demir kapı aksesuarlarıyla başladığı imalat serüvenine bugün kaynak sarf malzemeleri ve kaynak makinesi ArGe’siyle devam ediyor. Büyüme yolundaki emin adımlarını aksatmadan sürdüren firma, B2B eihracat platformu TurkishExporter’la dünyanın her yerindeki alım taleplerini anında görüyor, dünyanın her yerine ürünlerini sunuyor.



“Artık savaşlar parayla, daha fazla ihracat yapmamız lazım”

Dirim Metal Yönetim Kurulu Başkanı Atila Türk, ihracat yapmanın önemini vurgulayarak, “İhracat denen şey benim için şunu ifade ediyor; Türkiye’nin maddi değerlerinin yurtdışında değere dönüşmesi. Şu anda topla tüfekle savaş olmuyor. Savaşlar parayla. Biz de iyi bir konuma gelebilmemiz için ihracat yapmamız lazım. Pandemiden dolayı eihracat ciddi manada patladı. TurkishExporter’la tanışmamız da böyle başladı. Birkaç senedir ihracat hacmimizi artırmak istiyorduk. Piyasada deneyimli büyüklerimize danıştık. TurkishExporter’la karşılaştık. Belirlemiş olduğumuz ihtiyaçlarla ilgili müşteriyi bize yönlendiriyor. Bu sistemden memnunuz” dedi.

Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önemli olan paralar, yatlar, katlar değil. Önemli olan vatanına, milletine ne kadar yatırım yaptığın. Önemli olan insana ne kadar yatırım yaptığın. 2022 hedefimiz Sırbistan’a büro açmak. Balkanlar’ı komple oradan idare edeceğiz.”

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