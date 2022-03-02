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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram Piri Reis Evleri’ne son başvuru tarihi 4 Mart

İHA

Büyük Konut Hamlesinin mimarı Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen Piri Reis Evleri'nde ön başvurular 4 Mart Cuma günü son buluyor.

Meram Piri Reis Evleri’ne son başvuru tarihi 4 Mart

Büyük Konut Hamlesinin mimarı Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen Piri Reis Evleri’nde ön başvurular 4 Mart Cuma günü son buluyor.
Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Piri Reis Evleri başvuruları için sona doğru gelindi. Başvuruları, 4 Mart Cuma günü son bulacak 846 dairelik Piri Reis Evleri iki ayrı parselde zemin+7 kattan oluşan 14 blok olarak inşa edilecek. 23 bin 500 metrekare sosyal yaşam alanı içerisinde yeşil alan, çocuk oyun ve spor alanları ve yürüyüş yolları ile site sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak olan projede her daire için bir kapalı otopark yeri ayrıldı. Projede ayrıca 5 bin 100 metrekarelik de ticari alan bulunuyor.
Aymanas Mahallesi sınırlarında bulunan ve toplamda 56 bin 525 metrekare arsa alanına sahip Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi, Dr. Ahmet Özcan Caddesi ile Karaman Caddesi’ne yakın lokasyonda ve yeni açılacak Alparslan Türkeş Caddesi’ne cephe konumda yer alıyor. Başvuruda bulunmak isteyenler, detaylı bilgiyi pirireisevleri.com adresinden ya da 444 3 042 numaralı iletişim numarasından alabilecekler. Piri Reis Konutları için ön başvurular, internetten online olarak yapıldıktan sonra kooperatifin banka hesaplarına ön başvuru bedelinin ödenmesiyle tamamlanıyor.
Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Piri Reis Evleri’nde daire tipleri ve ödeme koşulları da şu şekilde belirlendi; 56 adet 120 metrekare 2+1 daireler 58 bin TL peşin 3 bin 600 TL taksitle, 211 adet 150 metrekare 3+1 daireler 75 bin TL peşin 4 bin 700 TL taksitle, 106 adet 175 metrekare 3+1 daireler, 90 bin TL peşin 5 bin 600 TL taksitle, 42 adet 185 metrekare 4+1 daireler, 95 bin TL Peşin 5 bin 900 TL taksitle satışa sunulacak.
Konutlar için ön başvuru bedeli ise 500 TL olarak belirlendi. Kooperatife kesin kayıt yaptıracak olanların isimleri başvuruların hemen ardından gerçekleştirilecek kura çekimleri ile belli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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