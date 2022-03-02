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Konya’da iki katlı evde yangın paniği Yangında kullanılamaz gelen ev iş makineleri ile yıkıldı

İHA

Konya’da iki katlı evde yangın paniği Yangında kullanılamaz gelen ev iş makineleri ile yıkıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’e bağlı Sadıkhacı Mahallesi'nde N.Ç.'nin ikamet ettiği iki katlı taş evin garaj olarak kullanılan ve saman balyalarının da bulunduğu alt kısmından dumanlar çıktığını gören ev sakinleri durumu 112 Acil Merkezi’ne bildirdi. Saman balyalarının da yanması sonucu kısa sürede büyüyerek üst kata sıçrayan ve evi tamamen saran yangını, mahalle sakinleri de söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine yangın mahalline kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının meydana geldiği eve bitişik evlerin de bulunması üzerine bu evlere yangının sıçramaması için adrese iş makineleri de yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleri de binadaki balyaları dışarıya çıkardı. Alevlere teslim olup tamamen kullanılamaz hale gelen ev, iş makineleri tarafından yıkıldı. Daha sonra yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ekipler soğutma çalışması yaptı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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