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KONYA,(DHA)SÜPER Lig'de ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor, 5 Mart Cumartesi günü saat 19.00'de sahasında Galatasaray´la karşılaşacak. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlı ekipte hedef sahasındaki maçtan puanla ayrılmak. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Futbolcular, sahada pas ve 6´ya 4 oyunla devam eden antrenmanın ilerleyen bölümlerinde taktik bir çalışma gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2022-03-03 11:09:32



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