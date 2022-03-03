Kulu'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Konya'da etkili olan kar yağışı tipi hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. CihanbeyliKonya karayolu yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Kulu ilçesinde trafik ekipleri, Konya istikametine giden tüm araçların geçişlerine bir süre izin vermedi. Karayolunda tedbirlerin alınmasının ardından CihanbeyliKonya karayolunda bekletilen araçların kontrollü bir şekilde hareket edilmesine izin verilmeye başlandı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrollü geçişlerin izin verilmesiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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