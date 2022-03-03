Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Travelexpo’da tanıtılıyor

Ankara’da bu yıl 5’inci kez düzenlenen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (TRAVELEXPO)’nda Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, kurduğu stantla Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni tanıtıyor.

Bu yıl 5'inci kez düzenlenen TRAVELEXPO Ankara’da başladı. 36 Mart tarihleri arasında Congresium Ankara gerçekleştirilecek fuarda Selçuklu Belediyesi kurduğu stantla yer alacak. Dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçinin buluşma noktası olan fuarda Kadim Selçuklu Medeniyeti başta olmak üzere Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Tropikal Kelebek Bahçesi’nin tanıtımı yapılıyor. 17 ülkeden katılımcının yer aldığı fuarda 40'ın üzerinde destinasyon, 200'ün üzerinde katılımcının yer alıyor. Fuarda yer alan tanıtım stantları 10.0019.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.



“Konya Tropikal Kelebek Bahçemizi tüm dünyaya tanıtıyoruz”

Selçuklu’yu ve Selçuklu’nun turistik mekanlarını tanıtmak amacıyla TRAVELEXPO Fuarına katıldıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Türkiye’nin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması için düzenlenen Turizm ve Seyahat Fuarı’nda 17 ülkeden 200’den fazla katılımcı yer alacak. Selçuklu Belediyesi olarak biz de Selçuklumuzdaki tarihi dokuları yansıtmak, gezilecek mekanlarımızı tanıtmak amacıyla buradayız. Selçuklu Belediyemizin standında bütün gelen misafirlerimize Konya’mızla ilgili Selçuklu ilçemizle ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili turizm faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bütün Konya’mıza gelen misafirlerin ziyaret ettiği bir lokasyon haline geldi. Ben Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin yüz binlerce turistin Konyamıza gelmesine vesile olacağını düşünüyorum. Bütün yerli yabancı misafirlerimizi Konya’mızda ve Konya Tropikal Kelebek Bahçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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