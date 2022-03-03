Başkan Oprukçu’dan personellerine müjde

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, belediye personeline Mart ayı itibariyle maaşlarına ek ödeme yapılacağının müjdesini verdi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaşanan ekonomik zorlukları dikkate alarak, belediyemizde çalışan emekçi kardeşlerimize bir nebze de olsa katkı yapmak, geçimlerini sağlamalarında destek olmak maksadıyla Mart ayı itibariyle maaşlarına ilave olarak 500 lira yansıtılacaktır. Tüm belediye çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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