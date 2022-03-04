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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da facianın eşiğinden dönülen kazalar kamerada

İHA

Konya’da facianın eşiğinden dönülen kazalar kamerada

Konya’da meydana gelen facianın eşiğinden dönülen çok sayıda trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Yapılan araştırmaya göre, kentteki kazalarda en yüksek faktörün aşırı hız ve kavşak geçişlerine uymamak olduğu belirlendi.
Konya kent merkezinde 2021 yılında yaklaşık 2 bin trafik kazası meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü kazaların en aza indirilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerle hız, emniyet kemeri ve birçok kural ihlalinin büyük oranda önüne geçildi. Meydana gelen çok sayıda kaza ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı ve saniye saniye kaydedildi. Sürücü kusurlarından kaynaklanan kazalarda, aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, dönüş kurallarına uymamak ve takip mesafesine uymamak gibi kural ihlalleri birçok kazaya sebep oldu.
Çoğunluğu maddi hasarlı olan kazalarda zaman zaman facianın eşiğinden dönülen kazalar da görüntülere yansıdı. Görüntülerde alt geçide sür'atli giren bir otomobil virajı alamayarak duvara çarpıp savrulurken, arkadan gelen bir minibüs de önüne savrulan araca çaptı. Trafik ışıklarında kırmızıda bekleyen araçlara arkadan gelip çarpan araçlar da görüntülere yansıdı. Yolda seyir halindeyken yavaşlayan bir otomobilin arkasından yavaşlayan bir tıra da arkadan hızla gelen tır çarptı. Meydana gelen kazalarda 18 kişi ise hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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