Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü yakalandılar

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Konya’da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucuyu toprağa gömdükten sonra satış için tekrar çıkartan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin, sokak satıcılarına yönelik detaylı çalışmaları neticesinde, bir araziye eroin maddesinin gömüldüğü ve bir noktadan teslim edileceği tespit edildi. Uyuşturucu satıcılarının 1 bavul içerisindeki 6 kilo 45 gram eroin maddesini gömdükleri yerden çıkarırken 4 kişi suçüstü yakalandı. “Uyuşturucu madde ticareti yapmaknakletmek” suçundan gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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