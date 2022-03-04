Meram Millet Kıraathanesi gençlerin ilgi odağı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram Millet Kıraathanesi gençlerin ilgi odağı oldu

İHA

Meram Millet Kıraathanesi gençlerin ilgi odağı oldu

Konya’nın merkez Meram ilçesinde bulunan Meram Millet Kıraathanesi başta gençler ve çocuklar olmak üzere her yaş grubunun uğrak yeri olmaya devam ediyor.
Meram Belediyesinin şehrin kültür yaşamına sunduğu Meram Millet Kıraathanesi farklı yaş grubundan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ayrıca Konya’nın da ilk millet kıraathanesi olma özelliği taşıyan Meram Millet Kıraathanesi rahat ve huzurlu bir ortamda ders çalışmak ya da kitap okumak, güncel yayınları takip etmek ve zeka oyunları gibi faaliyetlerle dolu dolu zaman geçirmek isteyenler için bulunmaz bir fırsat sunuyor.
Her yaşa ve her seviyeye hitap edebilecek şekilde düzenlen Meram Millet Kıraathanesi, yaklaşık 150 kişiye aynı anda hizmet edebilecek bir kapasiteye sahipken çeşitli araştırmaların yapılacağı ve ders videolarının izleneceği bilgisayarları da bünyesinde bulunduruyor. Meram Millet Kıraathanesi, kitapseverlerle birlikte gazete, dergi gibi güncel yayınları takip etmek isteyenler ve görme engelli vatandaşlar için özel konseptiyle hizmet veriyor. Kıraathanede, görme engellilerin buradan kolaylıkla istifade edebilmeleri ve yayınlarını okuyabilmeleri adına özel bir bölüm bulunuyor. Kendine özgü bir konseptte hizmet eden kıraathane, satranç, mangala gibi zeka oyunları bölümüyle de her yaştan insanının ilgisini çekmeye devam ediyor.

“Hemşehrilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz”
Meram Millet Kıraathanesi’nin kurulduğu günden bu yana kaynaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğin buluşma adresi olduğunun altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kıraathanenin hizmete başladığı günden bu yana Meram’ın sosyal hayatına önemli bir katkı sunduğunu ifade etti. Özellikle gençlerin ve çocukların ders çalışmak için burayı fazlasıyla tercih ettiklerini kaydeden Başkan Kavuş, “Bir tarafta kitap okuyanlar, diğer tarafta zeka oyunlarıyla vaktini geçirenler, bir başta tarafta gazetelerini okuyan büyükler. Kim ne yapmak istiyorsa, sıcacık bir ortamda çaylarını yudumlarlarken yapıyor. Hangi açıdan bakarsanız bakın çok güzel bir ortam. Bunun yanı sıra görme engelli hemşehrilerimizin brail alfabesi ile yazılmış eserlerden yararlanabildikleri, baskı ve çıktı alabildikleri, diğer eğitim merkezlerinde bulunan eserlere ulaşabildikleri, e kütüphanede bulunan hem sesli hem metin formatındaki eserleri okuyabildikleri alanları var. Sınavların yaklaştığı şu günlerde derslerine çalışmak isteyenler ve kitap severler için eşsiz bir ortam. Tüm gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte zamanlarını dolu dolu geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum. Biz onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz, onların da çok mutlu olduğundan hiç şüphemiz yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Oprukçu sendika ile imzaları attı
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu sendika ile imzaları attı
KOSKİ laboratuvarında 1 yılda 9.2 bin su numunesi analiz edildi
YEREL HABERLER KOSKİ laboratuvarında 1 yılda 9.2 bin su numunesi ...
Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkartırken suçüstü ...
Konya’da facianın eşiğinden dönülen kazalar kamerada
YEREL HABERLER Konya’da facianın eşiğinden dönülen kazalar kamerada
Karatay’da “Öğrenci-Veli” buluşmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karatay’da “Öğrenci-Veli” buluşmaları sürüyor
Konya'nın 13 ilçesinde eğitim- öğretime 'kar' engeli
YEREL HABERLER Konya'nın 13 ilçesinde eğitim- öğretime 'kar' engeli
Konyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları
YEREL HABERLER Konyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları
Doğal yaşam alanları karla kaplanan dağ keçileri, ağaç dallarıyla beslendi
YEREL HABERLER Doğal yaşam alanları karla kaplanan dağ keçileri, ...
Başkan Oprukçu’dan personellerine müjde
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu’dan personellerine müjde
Konya Büyükşehir tiyatro oyunlarıyla öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir tiyatro oyunlarıyla öğrencilerin ...
Konya'da ulaşıma kar engeli
YEREL HABERLER Konya'da ulaşıma kar engeli
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Travelexpo’da tanıtılıyor
YEREL HABERLER Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Travelexpo’da ...
Konya'da kar yağışı ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Konya'da kar yağışı ağaçları devirdi
Kulu'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor
YEREL HABERLER Kulu'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor
Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Konya'da işçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da işçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 ...
Suçüstü yakalanan şüpheli 15 ayrı hırsızlık olayının faili çıktı
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan şüpheli 15 ayrı hırsızlık olayının ...
Konya'da işçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da işçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı
Konya'da ulaşıma ve eğitime kar engeli 10 ilçede okullar Perşembe günü tatil edilirken, bazı şehirler arası yollar çekici ve otobüs türü araçlara kapatıldı
YEREL HABERLER Konya'da ulaşıma ve eğitime kar engeli 10 ilçede ...
Konya'nın 10 ilçesinde eğitime- öğretime 'kar' engeli
YEREL HABERLER Konya'nın 10 ilçesinde eğitime- öğretime 'kar' engeli
Konya’da iki katlı evde yangın paniği Yangında kullanılamaz gelen ev iş makineleri ile yıkıldı
YEREL HABERLER Konya’da iki katlı evde yangın paniği Yangında ...
Kaçan sürücüyü durdurmak isterken canından oluyordu Konya'da hurda toplayan aracı durdurmak isteyen güvenlik görevlisinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kaçan sürücüyü durdurmak isterken canından ...
Hadim’de insan hayatında zamanın önemi konulu konferans verildi
YEREL HABERLER Hadim’de insan hayatında zamanın önemi konulu ...
Konya’nın ihracatı Şubat ayında yüzde 26,9 arttı
YEREL HABERLER Konya’nın ihracatı Şubat ayında yüzde 26,9 arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.