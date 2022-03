Meram Millet Kıraathanesi gençlerin ilgi odağı oldu

Konya’nın merkez Meram ilçesinde bulunan Meram Millet Kıraathanesi başta gençler ve çocuklar olmak üzere her yaş grubunun uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Meram Belediyesinin şehrin kültür yaşamına sunduğu Meram Millet Kıraathanesi farklı yaş grubundan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ayrıca Konya’nın da ilk millet kıraathanesi olma özelliği taşıyan Meram Millet Kıraathanesi rahat ve huzurlu bir ortamda ders çalışmak ya da kitap okumak, güncel yayınları takip etmek ve zeka oyunları gibi faaliyetlerle dolu dolu zaman geçirmek isteyenler için bulunmaz bir fırsat sunuyor.

Her yaşa ve her seviyeye hitap edebilecek şekilde düzenlen Meram Millet Kıraathanesi, yaklaşık 150 kişiye aynı anda hizmet edebilecek bir kapasiteye sahipken çeşitli araştırmaların yapılacağı ve ders videolarının izleneceği bilgisayarları da bünyesinde bulunduruyor. Meram Millet Kıraathanesi, kitapseverlerle birlikte gazete, dergi gibi güncel yayınları takip etmek isteyenler ve görme engelli vatandaşlar için özel konseptiyle hizmet veriyor. Kıraathanede, görme engellilerin buradan kolaylıkla istifade edebilmeleri ve yayınlarını okuyabilmeleri adına özel bir bölüm bulunuyor. Kendine özgü bir konseptte hizmet eden kıraathane, satranç, mangala gibi zeka oyunları bölümüyle de her yaştan insanının ilgisini çekmeye devam ediyor.



“Hemşehrilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz”

Meram Millet Kıraathanesi’nin kurulduğu günden bu yana kaynaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğin buluşma adresi olduğunun altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kıraathanenin hizmete başladığı günden bu yana Meram’ın sosyal hayatına önemli bir katkı sunduğunu ifade etti. Özellikle gençlerin ve çocukların ders çalışmak için burayı fazlasıyla tercih ettiklerini kaydeden Başkan Kavuş, “Bir tarafta kitap okuyanlar, diğer tarafta zeka oyunlarıyla vaktini geçirenler, bir başta tarafta gazetelerini okuyan büyükler. Kim ne yapmak istiyorsa, sıcacık bir ortamda çaylarını yudumlarlarken yapıyor. Hangi açıdan bakarsanız bakın çok güzel bir ortam. Bunun yanı sıra görme engelli hemşehrilerimizin brail alfabesi ile yazılmış eserlerden yararlanabildikleri, baskı ve çıktı alabildikleri, diğer eğitim merkezlerinde bulunan eserlere ulaşabildikleri, e kütüphanede bulunan hem sesli hem metin formatındaki eserleri okuyabildikleri alanları var. Sınavların yaklaştığı şu günlerde derslerine çalışmak isteyenler ve kitap severler için eşsiz bir ortam. Tüm gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte zamanlarını dolu dolu geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum. Biz onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz, onların da çok mutlu olduğundan hiç şüphemiz yok” diye konuştu.

