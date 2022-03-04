Galatasaray kafilesi Konya’ya geldi

Galatasaray, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya’ya geldi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı maç için uçakla akşam saatlerinde Konya’ya geldi. Teknik Direktör Domenec Torrent'in de aralarında bulunduğu kafile, sarıkırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar, kafileye tezahürat ederek sevgi gösterisinde bulunurken, Domenec Torrent ve Kerem Aktürkoğlu'nu çiçekle karşıladı. Sarıkırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Muslera, Elabdellaoui, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Mohamed, Pulgar, Gomis, Ömer, Morutan, Berkan, Nelsson, Pena, Cicaldau, Marcao, Jankat, Emre, Halil, Semih."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.