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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da polis çalıntı motosikleti sahibine teslim etti

İHA

Konya’da polis çalıntı motosikleti sahibine teslim etti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, park halindeyken çalınan motosiklet polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, 26 Şubat Cumartesi günü Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi 40821 Sokak'ta park halinde duran 42 BED 97 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Motosikletin sahibi M.U., evinin önündeki park halinde olan motosikletini yerinde bulamayınca durumu polise haber verdi. Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, devriye görevi esnasında kar örtüsüyle kaplı olmasıyla dikkat çeken çalıntı motosikleti bir hafta sonra Dalyan Mahallesi, 40459 Sokak üzerinde bir bahçe duvarına yaslanılmış vaziyette buldu. Polis ekipleri, çalıntı motosikleti sahibine teslim ederken, olayın şüpheli ya da şüphelilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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