Konya'da aranan 9 şahıs yakalandı

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Konya’da çeşitli suçlardan 10 ila 38 yıla kadar hapis cezası ve yakalama emri bulunan 9 kişi yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü "Huzur ve Güven Şehri Konya" ilkesi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan ve aranan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Konya'da çeşitli adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, hırsızlık, cinsel taciz, yağma, mala zarar verme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma gibi çeşitli suçlardan 10 ila 38 yıla kadar haklarında hapis cezası bulunan 9 kişiyi yakaladı. Kesinleşmiş toplamda 186 yıl hapis cezası bulunan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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