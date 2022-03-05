Akşehir’de tek kişilik tiyatro oyunu ilgi gördü

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi’nin kültür ve sosyal etkinlikleri kapsamında Akşehirli TV, sinema ve tiyatro sanatçısı Emre Çaltılı, kendi yönettiği ve oynadığı tiyatro oyunu ile Akşehirli hemşehrileriyle buluştu.

Cafer Can Kara’nın yazdığı ve Akşehir Kültür Merkezi’nde sergilenen oyuna Akşehirli tiyatro severler de yoğun ilgi gösterdi. ‘Hatıralarımın Ertesi Günü’ isimli oyunda; maruz kaldığı toplum baskısından dolayı akıl hastanesinde tedavi görmek zorunda kalan Emre’nin yaşadığı süreç konu edilirken, sahnedeki performansı ve oyunculuğuyla Çaltılı izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Oyun sonunda seyirci tarafından yoğun alkış alan sanatçıya, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından bir plaket verildi.

Akşehirlilerin her dalda başarılı olduğunun altını çizen Başkan Akkaya, sanat dalında da birçok hemşehrilerinin başarılı olduğunu, Emre Çaltılı’nın da bu başarılı sanatçılardan biri olduğunu kaydetti. Emre Çaltılı da Akşehir’de bu oyunu sergilemekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, Akşehir’de bir sinema filmi daha çekeceğinin müjdesini verdi. Çaltılı, Akşehir Belediyesi’ne ve tüm Akşehirlilere teşekkür etti.

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