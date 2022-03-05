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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Elmas, Konya Galatasaraylılar Derneği açılışına katıldı

İHA

Başkan Elmas, Konya Galatasaraylılar Derneği açılışına katıldı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Konya Galatasaraylılar Derneği’nin yeni bina açılışına katıldı.
Konya’da Galatasaraylılar Derneği’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış Törenine Galatasaray Kulüp Başkanı Burak Elmas’ın yanı sıra İkinci Başkan Polat Bengisarp, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı ve Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cihat Poçan katıldı. Taraftarlar Başkan Burak Elmas’ı yeni dernek binası önünde meşalelerle karşıladı. Daha sonra derneği gezen Burak Elmas, taraftarların fotoğraf çekinme isteklerini de geri çevirmedi.
Kurdele kesimiyle açılışı yapılan dernek binasının tüm camiaya hayırlı olmasını temenni eden Başkan Elmas, “İnşallah bugün de Konyaspor karşısında güzel bir sonuçla ayrılırız ve burası uğurlu mekanımız olur” dedi.

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