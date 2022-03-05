Burak Elmas Konya'da dernek binasının açılışını yaptı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)Konya Galatasaraylılar Derneği'nin yeni binası kulüp Başkanı Burak Elmas'ın katılımıyla açıldı.
Konya'da Galatasaraylılar Derneği'nin yeni binası Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla açıldı. Taraftarlar Elmas'ı coşkuyla karşıladı. Kendisine ilgi gösteren taraftarlarla fotoğraf çektiren Elmas, daha sonra dernek binasını gezdi. Açılış kurdelesini kesen Elmas, "Bu derneğimiz inşallah Konya'dan güzel bir sonuçla ayrılmamıza vesile, uğurlu bir mekanımız olur. Galatasaray ailesine hayırlı olsun" dedi. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Dernek açılışından görüntüler
-Taraftarlardan görüntüler
-Genel detaylar
DHA-Spor Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-03-05 18:26:42
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