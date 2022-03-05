İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray maçından notlar



İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında ligin ikinci sıralarında yer alan İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve İlker Takpak üstlendi. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, maç öncesi Konya Galatasaraylılar Derneğinin açılışına katılıp, sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Galatasaray'ın, Konyaspor maçı kadrosunda Arda Turan, Feghouli, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz ve İsmail Çipe yer almadı. Muslera, Halil ve Morutan ise kadroya dahil edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Morutan'ı karşılaşma kadrosuna dahil ederken, Feghouli'yi 21 kişilik kadronun dışında bıraktı. Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçı öncesinde ligde oynadığı son 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 ile geçerken, Çaykur Rizespor'u da iç sahada 4-2 mağlup etmeyi başardı. Konyaspor ise iyi başlangıç yaptığı ve ikinci sırada yer aldığı ligde, oynadığı son 4 maçındna galibiyet çıkartamadı.

SARI-KIRMIZILILARDA 3 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Muslera, Ömer Bayram ve Mohammed sarı kart görmeleri halinde, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

GALATASARAY ÜSTÜN

Sarı-kırmızılı ekibin, Konyaspor ile oynadığı maçlarda büyük üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'de Konyaspor ile Galatasaray bu maç öncesinde 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 30'unda gülen taraf sarı-kırmızılı ekip olurken, 3 maçı Konyaspor kazandı. 8 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2022-03-05 19:19:35



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