Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor, Galatasaray’ı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 20’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza yayının sağ tarafında savunmadan topu kapan Emre’nin sert şutunu kaleci Sehic kurtarmayı başardı.

49. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Rahmanovic’in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ahmed Hassan’ın yerden köşeye yaptığı vuruşta kaleci Pena meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada Galatasaray’da sağ kanattan arka direğe kullanılan serbest vuruşta Nelsson kafayla penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Berkan kafa vuruşunu yaptı, kaleci Sehic köşeye giden topu kornere çelmeyi başardı.

83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Morutan rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi ve sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.

90+5. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem'in şutu az farkla yandan auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan xx, Ekrem Kan xx, İlker Takpak xx

Konyaspor: Sehic xxx, Skubic xx, Adil xxx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx (Oğulcan dk. 90+2 ?), Hadziahmetovic xx, Amilton xx (Michalak dk. 72 xx), Rahmanovic xxx (Mpoku dk. 80 ?), Bytyqi xx (Musa dk. 90+2 ?), Ahmed Hassan xx (Cikalleshi dk. 72 xx)

Yedekler: Erten, Çekiçi, Barış, Alberk, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Galatasaray: Pena xx, Boey x (Elabdellaoui dk. 59 xx), Nelsson xx, Marcao xx, Van Aanholt xx, Pulgar xx (Taylan dk. 59 xx), Berkan xx, Emre xx (Morutan dk. 80 ?), Cicaldau xx (Babel dk. 59 xx), Kerem xx, Gomis xx (Mohamed dk. 72 xx)

Yedekler: Muslera, Jankat, Ömer, Halil, Semih

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Ahmed Hassan (dk. 8), Rahmanovic (dk. 20) (Konyaspor)

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