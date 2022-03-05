İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: 2-0

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İsmail AKKAYA / KONYA, (DHA)STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Ali Şansalan, Ekrem Kan, İlker Takpak

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amilton (Dk. 72 Michalak), Hadziahmetovic, Rahmanovic (Dk. 59 Mpoku) , Soner (Dk. 90+2 Oğulcan), Bytyqi (Dk. 90+2 Musa), Ahmed Hassan (Dk. 72 Cikalleshi)

GALATASARAY: Pena Boey (Dk. 59 Omar), Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Pulgar (Dk. 59 Taylan Antalyalı), Kerem, Cicaldau (Dk. 59 Babel), Emre (Dk. 79 Morutan), Gomis (Dk. 72 Mostafa Mohammed)

GOLLER: Dk. 8 Ahmed Hassan, Dk. 20 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.8'inci dakikada ceza sahası sol çaprazında bulunan Bytyqi'nin altıpasa kestiği ortada Ahmed Hassan'ın yaptığı kafa vuruşu ağları sarstı: 1-0.

16'ncı dakikada Gomis'in ceza yayından şutu kaleci Sehic'te kaldı.

20'nci dakikada Bytyqi'nin takımının atak yönüne göre sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Adil'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Rahmanovic'in dönen topa yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakikada ceza sahasına giren Emre'nin şutu kaleci Sehic'te kaldı.

48'inci dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Pena'da kaldı.

70'inci dakikada Rahmanovic'in ceza sahası dışından şutu kaleci Pena'nın kucağında kaldı.

73'üncü dakikada Van Aanholt'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazında bulunan Nelson, kafa pasıyla topu altıpas üzerindeki Berkan'a bıraktı. Berkan'ın kafa vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

82'nci dakikada topla ceza sahasına giren Morutan'ın şutunu kaleci Sehic çıkardı. Sonrasında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2022-03-05 21:08:16



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