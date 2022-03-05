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İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçının ardından

DHA

İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçının ardından


İsmail AKKAYA Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, düzenlenen basın toplantısına katıldı. 
Domenec Torrent, sahaya donuk bir şekilde çıktıklarını belirterek, ''İkinci olmasının sebebi bazı şeyleri iyi yapması olan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Bize karşı nasıl oynayacaklarını net bir şekilde biliyordum, son altı maçını izlediğimiz için. Kaybettikleri maçlarda bile bence çok iyi oynayan bir takım. O yüzden bu kadar donuk bir şekilde başlamamak lazımdı maça. 19'uncu dakikada 2-0 geriye düştük. Son iki maçı oyuncular kazanmıştı. Fakat tabii bu yeterli bir şey değil. Bütün hafta boyunca konuşmalarımızda Galatasaray gibi büyük bir kulübün bütün maçları kazanmak için çıkması gerektiğini söyledik. Bu sebepledir ki, benim ilk 25 dakikayla ilgili izleninim büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü sahaya gerçekten donuk bir şekilde çıktık. Bu dakikalardan sonra gayet dengeli bir maç olduğuna inanıyorum. İki taraf için de çok az fırsat vardı. İkinci yarıdayken bazı durumlarda kontrolümüzün altındaydı oyun. Son paslarda bir eksikliğimiz oldu diyebilirim. Onların ceza sahasına yakın metrelere vardığımız zaman, daha net olmamız lazım. Maçın ilk 20'inci dakikasında maçı Konyaspor kazanmayı hak ediyordu diyebilirim. Geri kalan 70 dakika için iki takım dengeli bir maç sergilediler. İkisi de kazanmak istiyordu diyebiliriz'' diye konuştu. 
"KENDİ KENDİMİZİN BOŞLUĞUNU MAHVETMİŞ OLDUK"
''Galatasaray'ın sezon içindeki en kötü ilk yarı performanslarından biriydi ve ikinci yarıya aynı 11'le başlaması çok eleştirildi. Bunun için neler dersiniz'' şeklindeki soru üzerine Torrent, ''İlk yarıda yanlış yapılan taktiksel bazı hareketler vardı. Mesela Gomis, topu istediği için geri çekiliyordu. Biz onları çok iyi bir şekilde incelemiştik ve onların stoperleri pozisyonlarını bırakıyordu, çıkıyorlardı bize karşı. Bizim orada istediğimiz şey forvetimizin boşluğa koşu yapması, böylece bizim için arka tarafta bir boşluk yaratması. Cicaldau ve Berkan'a burada boşluk yaratamadık, geçen hafta olduğu gibi. Kendi kendimizin boşluğunu mahvetmiş olduk orada. Onlar geri alabiliyorlardı topları çünkü hep dikey giden toplardı. Yalnız ikinci şey bence daha ciddiydi. Erick ile üçlü bir hat yaptık. Bizim stoperlerimizin önünde defansta olsun, hücumda olsun, geçişlerde oyuncularımız yoktu. Dolayısıyla topa sahip olduğumuzda orta sahamızda ve aynı zamanda çok fazla oyuncumuz arkada kalmıştı. Ortada çok fazla oynayan oyuncumuz kaldı. İkinci yarı bundan bahsederek çıktık. Devre arasında bu ufak detayları çözerek takımı hem Berkan hem Cicaldau ile buluşabildik. Erick biraz daha ileride oynamaya başladı. Top kaybında savunmaya yardımcı olabilirdi. Oyunun kontrolü daha iyi oldu. Rakipten daha fazla topa sahipseniz, son metrelerde, son paslarda daha net olmak lazım" dedi.
"YARINDAN İTİBAREN PERŞEMBE GÜNKÜ MAÇI DÜŞÜNECEĞİZ"
Barcelona maçı ile ilgili gelen soru üzerine Torrent, şunları söyledi: ''Bence 20 dakika zaten net bir şekilde kalmıştı akıllarda. Ben hayal kırıklığına uğradım. Ama iki tane gol yediğimiz için değil. Yapmamız gereken hiçbir şeyi anlamamış gibi hareket ettik. İki tane problemimiz var dedim. 9 numara ve ön libero. Bunları çözdükten sonra gelişmeye başladık. Yarın sabah 08.00'den itibaren perşembe günkü maçı düşüneceğiz. Biz perşembe günkü maçı değil, bugünkü maça odaklandık. Rakip herhangi bir şekilde sürpriz çıkarmayacak, çünkü biz takımın nasıl savunduğunu, nasıl geçişler yaptığını, nasıl hücuma çıktığını, mükemmel bir şekilde karşı takımın ne yapabileceğini biliyoruz. Birkaç kez tekrar ettim zaten. Şu anda Avrupa'nın en iyi 5 takımından bir tanesi. Ama kimse yanlış anlamasın. Biz oraya mücadale etmeye çıkıyoruz. Biz oraya kaybedeceğiz diye bir şey düşünerek çıkmayız. Ama Barcelona'ya karşı bir hazırlık yapıyoruz ki mükemmel yapmamız gerekiyor. Yarın sabah 08.00'den itibaren de yapacağımız şey bu olacak. ''
Bir basın mensubunun Pulgar ile Boey'in performansı ve Gomis tercihine ilişkin sorusuna Torrent, "Birbiriyle çok bağdaşmayan ve çok mantıklı olmayan şeyler. Mesela Omar, UEFA listesinde yok. Boey, iki maçtır oynamamıştı, dolayısıyla maç ritmine alışık değil. İyi antrenman çıkartıyor takım arkadaşları gibi, onun ile oynayalım ki birazcık ritmi de artsın. Barcelona'da neyle karşılacağımı biliyorum. O yüzden onu da birazcık korumaya çalışıyorum. Çünkü 4 gün içerisinde hem maçımız var hem de arada bir yolculuk yapacağız. İnanın ki bütün antrenörler hata yapabilirler. Yani bir karar alacağımız zaman bunun bir sebebi mutlaka vardır" yanıtını verdi.
"KENDİMİZİ GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"
Torrent, ''Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım. Bu bana kalmış olan bir kadro. Bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o. Geldiğimde 28 oyuncu vardı, 23 değil. Şimdi kendimizi geliştirmemiz lazım. Çok şikayetçi olunması kabul edilemez, sürekli bir sonraki adımı düşünmemiz gerekiyor. Her hafta maçımız var, her maçta bana aynı soru geliyor; 'Neden oyuncuları oynatmadınız.' 5 fazla oyuncumuz var. O yüzden sürekli değişmesi gerekiyor. Yani tabii yazık, burada olmayı hak eden bazı oyuncular olamıyorlar. Ama ilk önce fiziksel olarak uygun mu, ondan sonra antrenmanlarda iyi yapıyor mu? Bunların hepsini düşünüp ona göre bir karar almak gerekiyor" dedi. 
Sakatlığı devam eden Muslera'nın durumuna ilişkin Torrent, Muslera'nın 3-4 gün önce antrenmanlara başladığını belirterek, ''Gelişmeye başladı. Şu anda içeriden takıma yardımcı olmaya çalışıyor. Takımla antrenmana 3-4 gün önce başladı. Dolayısıyla bakacağız, önemli olan kendini nasıl hissettiğidir. Eğer oynamaya hazır hissediyorsa zaten gelir, söyler" ifadelerini kullandı. 
PALUT: KAZANMAMIZ GEREKEN BİR KARŞILAŞMAYDI
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise kazanmaları gereken bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Böyle zorlu bir periyottan sonra pozitif anlamda iyi top oynadık ve tabii bu durumu anlatmak da çok kolay olmuyor. Biz oyuncularımızla konuştuğumuz zaman bu oyunumuza devam etmemiz gerektiğini söyledik. Savunma anlamında da konsantrasyonumuzu artırmamız, takım olarak daha fazla temaslı oyun oynamamız ve bireysel hataları en aza indirmemiz gerektiğini konuştuk. Bugün kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Çünkü kaybedebileceğimiz bir üç puandan öte artık bir kırılma, belki bir özgüven sorunu gibi tehlikeler bizi bekliyor olabilirdi. Onun için aslında oyun merkezli bir teknik direktör olmama rağmen, 'Bugün en çok neyi istiyordunuz' diye soracak olursanız maçtan önce 'kesinlikle üç puan' derdim. Oyun içine girdiğimiz zaman ilk 20 dakika zaten inanılmaz coşkuyla başlayan bir Konyaspor vardı ve bunu ilk yarının sonuna kadar sürdüren, hücum yapan ve bunun yanında da Galatasaray gibi etkili hücumcuları olan bir takıma pozisyon vermeyen bir Konyaspor izledik" dedi.
"SKORU ARTIRABİLİRDİK"
Palut, skoru artırabileceklerini belirterek, "Olmadı. Ama sonuçta dört haftadır süre gelen kötü savunma performansımızı bugün sonlandırmış olduk ve çok değerli bir üç puan aldık. Oyuncularını tebrik ediyorum. Taraftarımız da maça çok fazla ilgi gösterdi ve maçın içindelerdi. Onların desteği de bizim için önemliydi. Bu desteğin karşısında da onları evlerine bir şekilde mutlu gönderdiğimiz için ayrıca sevinçliyim" diye konuştu.
Bir basın mensubunun maçtan önce Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınmasıyla ilgili sorusuna Palut, "Gerçekten çok duygulandım. Sonuçta bir şehri buna inandırabilmek, bir şehrin desteğini böyle bir hedef için arkanıza alabilmek, benim ve oyuncularım için çok değerli. Artık bu saatten sonra bize düşen de hayal kurdurduğumuz insanları üzmemek ve onları hayal kırıldığına uğratmamak. Tabii ki sonuçlarla alakalı bir öngörüm yok. Ama oyuncularımdan beklentim, bugünkü mücadeleyi, isteği ve arzuyu bütün maçlara yansıtmaları. Artık ligin boyu kısaldı. Performans dalgalanmaları ve iniş çıkışlarına hakkımız yok" diyerek sözlerini noktaladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Domenec Torrent'in açıklamaları
İlhan Palut'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ
2022-03-05 23:01:00

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