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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da kar basma şenliği

İHA

Konya'da kar basma şenliği

Konya’nın Derebucak ilçesinde düzenlenen “kar basma” şenliğinde dağlık alandaki Cula Deliği ismi verilen yer altı mağarasına çevresinde biriken tonlarca kar depolandı.
İlçe sınırlarındaki yaklaşık bin 700 metre yüksekliğe sahip Kocadağ’ın zirvesindeki 1314 metre derinliğe sahip yer altı çukuruna her yıl düzenlenen etkinlikle yaz döneminde kullanılmak üzere kar basılıyor. İlçe Belediyesince dağ yolunun karlardan temizlenmesinin ardından ulaşılan bölgede gerçekleştirilen geleneksel etkinlik, ilçe halkı ve çevreden gelenlerle birlikte gurbetten bu etkinliğe katılabilmek için bugünlerde yurtdışından ülkelerine gelen gurbetçileri de bir araya getiriyor. Katılımcılar, bıçkı ve küreklerle kütle halinde kestikleri kar yığınlarını yer altı deliğine boşaltıyor. Çukura kar doldurulmadan önce inen kişiler küreklerle doldurulan karları aşağıda sıkıştırıyor. Etkinlik sırasında zaman zaman def çalan yöre sakinleri hep birlikte seslendirdikleri yöresel ezgilerle keyifli dakikalar yaşıyor. Ayrıca, dağa gelen aileler de çocuklarıyla birlikte karlı zemin üzerinde kayak keyfi yaşıyor. Deliğin saatlerce devam eden yorucu bir mesainin ardından karlarla doldurulmasının ardından etkinlik sonrası vatandaşlara yemek ve çeşitli ikramlarda bulunuluyor.
Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ilçede kar basma etkinliğini iki senedir pandemi şartları ve ilçenin yeterli kar yağışını alamaması sebebiyle yapamadıklarını belirterek, “İki yıl aradan sonra güzel bir etkinlikte yine bir araya geldik. Çocukluğumuzdan beri biliriz, bizler de geliriz kar basma etkinliklerine, o günden bugüne yürütülen bir etkinlik. Bu yıl bereket çok şükür iyi, yaklaşık 1, 1,5 metre kar var bölgede. Burada depolanın karları yazın düğün, sünnet ve Kur’an daveti gibi etkinlik ve programlarımızda yapılan hoşaf ve komposto dediğimiz içeceğe katarak değerlendiriyoruz” dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürü Gültekin Aksan ise, doğada var olan güzel bir faaliyet olduğu için beraberindeki tüm ekipleriyle birlikte bu etkinliğe katıldıklarını vurgulayarak, “Yazın kullanılmak üzere depolanan bu karda bizim de emeğimiz var, çok mutluyuz. Bu tarz etkinlikleri kurum olarak destekliyor ve teşvik ediyoruz. Devamından, unutulmamasından ve gelecek nesillere de aktarılmasından yanayız” diye konuştu.
Etkinliğe katılan yöre sakinlerinden Kasım Özkara, el birliğiyle ve imece usulü yapılan kar basma işleminin ilk başta zor olsa da sonradan deliğin iyice ortaya çıkmasından sonra naylon serilip karların kaydırılarak aşağıya boşaltılmasıyla kolaylaştığını anlatarak, “Testerelerle karlar kütle halinde kesiliyor. Küreklerle aşağıya doğru ittiriliyor. İçeridekiler de delikte karları sıkıştırıyorlar. Aşağıyla sürekli irtibat halinde yürütülüyor kas basma işlemi” diye konuştu.
Etkinlik için İsviçre’den geldiğini belirten Derebucaklı gurbetçi Hasan Tıraşçı ise, “Burası ayrı bir zevk ve macera” değerlendirmesinde bulunurken, ilçe halkından Hasan Çatalkaya ise her yıl yaptıkları bu şenliğin çok neşe içerisinde geçtiğini anlattı.
Etkinliğe katılan doğasever Burcu Küçük ise, kar basma etkinliği için dağa arkadaşlarıyla birlikte yürüyerek çıktıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
İlçe sakinlerinden Mustafa Kuş ise Cula Deliği’nin karla doldurulmasının ardından üzerinin naylon ve pürlerle kapatıldığını vurgulayarak, “İnşallah yazın misafirlerimizle beraber bu depoladığımız karları yiyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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