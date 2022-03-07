Konya’da 2 bin rakımlı yaylada kayak keyfi yaşadılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da 2 bin rakımlı yaylada kayak keyfi yaşadılar

İHA

Konya’da 2 bin rakımlı yaylada kayak keyfi yaşadılar

Konya’nın Hadim ilçesindeki 2 bin rakımlı Armağanlar yaylasında düzenlenen kayak festivalinde katılımcılar naylon, şambrel ve yaptıkları özel kayak yatakları ile karın keyfini çıkardı.
İlçeye bağlı Armağanlar yaylasında geleneksel hale gelen kayak festivalinin bu sene 4’üncüsü gerçekleştirildi. Hadim Eğitim Kültür Mirasını Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 2 bin rakımlı Armağanlar yaylasında düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde katılımcılar, daha önceden temin ettikleri şambrel, naylon ve özel kayak yatakları ile festival alanında bir araya geldi. Vatandaşlar kaymanın keyfini yaşarken, dengelerini sağlayamayarak düşenler de oldu. Katılımcılara çay, kahve ve sucuk ekmek ikramında bulunulan festivalde yakılan ateşin etrafında ısınan vatandaşlar, söylenen türkülere eşlik etti.

"İstiyoruz ki bu zorlu coğrafyada kayak işi biraz daha profesyonel olsun"
Hadim Eğitim Kültür Mirasını Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zeki Kıvrak yaptığı açıklamada, bu sene kayak festivalinin 4’üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu festival aracılığı ile insanları buluşturma ve eğlendirme amacı taşıdıklarını belirten Kıvrak, “Kayak Şenliği adı altında böyle bir etkinlik yapmak istedik. Bundan sonra da geleneksel hale gelmesini arzu ediyoruz. İstiyoruz ki bu zorlu coğrafyada kayak işi biraz daha profesyonel olsun. Tabii bu konu bizim imkânlarımızı aşıyor. Bu bölgeye, Hadim havalisine kayak merkezi yapılmasını arzu etmekteyim. Bazı memleketlerde bu karı arasalar bulamazlar. Şu anda 2 metreye yakın kar var. Daha yükseklerde 3 metreye yakın kar var. Yaz ve kış turizmini burada artırmamız lazım. Katılımlar gittikçe artıyor” dedi.

"Birlik beraberlik için böyle bir etkinlik yapıyoruz"
Festivale katılanlardan Cemil Çatal etkinliklerden büyük keyif aldığını söyledi. Daha önce düzenlenen festivallerin 3’üne de katıldığını belirten Çatal, “Kaydığımız alanda 7080 santimetre civarında kar var. Kayak yaparken sıkıntı çekmedik. Gençler çok eğleniyor. Nasip olursa bu festivale katılmaya devam edeceğiz. Genellikle araba lastikleri ile kayıyoruz. Kaymak için yatak yaptıranlar var. Naylon ile kayan çocuklar da var. Herkes hayatından memnun görünüyor” diye konuştu. Bir başka katılımcı İlknur Çatal ise 3 senedir kar şenliği yaptıklarını, keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karatay Belediyesi ile Tatlısu Belediyesi kardeş şehir oldu
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi ile Tatlısu Belediyesi kardeş ...
Konya Tarım Fuarı kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Konya Tarım Fuarı kapılarını açıyor
Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor Uzmanlar, yağışlarla beraber oluşabilecek mantar hastalığına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor
YEREL HABERLER Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı ...
Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferanslarını ilçelere taşıdı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferanslarını ...
Konya'da 5 ilçedeki elektrik kesintisi sona erdi
YEREL HABERLER Konya'da 5 ilçedeki elektrik kesintisi sona erdi
Selçuklu Belediyesi’nden Kadınlar Günü'ne özel konser ve söyleşi
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi’nden Kadınlar Günü'ne özel konser ...
Konya'da kar basma şenliği
YEREL HABERLER Konya'da kar basma şenliği
Ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı; 6 bin TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı; 6 bin TL ceza ...
Konya'da eğlence mekanındaki cinayete 6'ncı tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da eğlence mekanındaki cinayete 6'ncı tutuklama
Başkan Altay: “Eski Sanayi ve Karatay Sanayi taşınacak, Konya’nın çehresi değişecek“
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Eski Sanayi ve Karatay Sanayi ...
Konya’da eğlence mekanındaki cinayetin zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da eğlence mekanındaki cinayetin zanlısı ...
Kayıp çiftçi, su kanalında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çiftçi, su kanalında ölü bulundu
Domenec Torrent: "Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım"
YEREL HABERLER Domenec Torrent: "Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım"
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçının ...
Konyaspor Başkanı Özgökçen: Bu statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz
YEREL HABERLER Konyaspor Başkanı Özgökçen: Bu statta Şampiyonlar ...
İlhan Palut: "Kötü savunma performansımızı bugün sonlandırmış olduk"
YEREL HABERLER İlhan Palut: "Kötü savunma performansımızı bugün ...
Fatih Özgökçen: "Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Fatih Özgökçen: "Statta Şampiyonlar Ligi müziğini ...
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: 2-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: 2-0
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Galatasaray: 0 ...
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (EK ...
İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.