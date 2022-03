Başkan Kavuş: “İstişarelerin kazananı meram oluyor”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2021 yılı başta olmak üzere geçen üç yılın hizmetlerini masaya yatırmak ve ilçenin 2022 yatırım planlamaları için ekibiyle bir araya geldi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2021 yılı başta olmak üzere son üç yılın tüm değerlendirmeleri ve 2022 yatırım planlamaları için belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile üç gün süren bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Her birimin 2021 faaliyetlerinin ve çalışmalarının ayrı ayrı masaya yatırıldığı toplantılarda daha sonra 2022 yılı için ilçe genelinde gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar ve projelerin detayları konuşuldu.



“İstişarelerimiz kendimizi değerlendirmemizi sağlıyor”

Etkisi geçtiğimiz yıl da devam eden salgın ve yaşanan diğer olumsuzluklara rağmen 2021’in önceki iki yılda olduğu gibi tahminlerinin ötesinde bir başarı ile tamamlandığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu başarıda en çok pay sahibi olarak nitelendirdiği tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Meram’da yakalanan başarıyı yakın zamanda düzenleyecekleri basın toplantısında rakamlarıyla kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Değerlendirme toplantılarımızda yaptığımız istişareler bize, öncelikle geçtiğimiz yılı sonrasında da son üç yılı en ince ayrıntısına kadar gözden geçirme fırsatı veriyor. Yaptıklarımızı, ya da yapmadıklarımızı, eksikliklerimizi ya da artılarımızı daha net görebiliyoruz. Yeni hizmet yılına, varsa eksiklerimizi tamamlayarak girmemizi, ortada bir hata varsa düzeltmemizi, yavaş giden bir çalışma varsa da hızlandırmamızı sağlıyor. Bu nedenle istişarelerimizin kazananı her zaman Meram oluyor” şeklinde konuştu.



“Meram’a yapılacak projelerin planlaması hepimize heyecan veriyor”

Toplantının ikinci ayağında 2022 yatırım ve yeni proje planlamalarının yapıldığını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Toplantıların belki de en güzel kısmı burası. Meram’ımıza kazandıracağımız yeni yatırım, faaliyet, etkinlik ve projeler hepimizi heyecanlandırıyor. Yenilikleri de en güzel haliyle kazandırmak adına fikir alışverişinde bulunuyoruz. Büyük bir aksilik yaşanmadığı takdirde dökülecek asfalt miktarından yeni yapılacak ya da revize edilecek parklara, her kesimden hemşehrilerimiz için hayata geçireceğimiz projelerimizin genel hatlarını belirliyoruz. Bu açıdan da toplantılarımız çok verimli geçti. Meram’ımızı pek çok güzel işleri beklediğinin müjdesini hemşehrilerime şimdiden vermek istiyorum. Allah utandırmasın, tüm projelerimizi en güzel haliyle hayata geçirmeyi bizlere nasip etsin” şeklinde konuştu.

