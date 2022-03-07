Kulu'da marketlerde sıvıyağı denetimi

Konya'nın Kulu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen sıvıyağı denetimlerinde, biri yerel diğeri ise zincir market olmak üzere 2 iş yerine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

Kulu İlçe Belediye Başkanı Murat Ünver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye zabıta ekiplerinin son günlerde fiyatlarında artış yaşanan ve sosyal medyadaki paylaşımlarda stok yapıldığı haberleri üzerine marketlerde sıvıyağ denetimleri gerçekleştirdiğini belirtti. Başkan Ünver, "Market ve depolarında yapılan incelemeler neticesinde biri yerel diğeri ise Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdüren zincir market şubesi olmak üzere 2 iş yerinin sıvıyağ stokçuluğu yaptığı tespit edildi. Zabıta ekipleri, stokçuluk yapan 2 iş yerine cezai işlemlerin uygulanması konusunda Konya Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilmek evraklar tanzim edildi. Ayrıca bu konuların sosyal medyada yayılan bu haberler asılsızdır. Vatandaşlarım kuşkuya düşmesinler. İlçemiz genelindeki marketlerde yeterince sıvı yağ tedariğinde de sorunlar yaşanmadığı bildirilmiştir. Vatandaşlarımız bilmeli ki zabıta ekiplerimiz art niyetli stokçu esnafa göz açtırmayacaktır" dedi.

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