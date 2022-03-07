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8 öğrenciye 'işkence ve istismar'dan yargılanan öğretmen çift: İftira attılar

DHA

8 öğrenciye 'işkence ve istismar'dan yargılanan öğretmen çift: İftira attılar


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da 2 yıl boyunca 1'i erkek, 8 öğrenciye aralıklarla işkence ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmaya başlayan sınıf öğretmeni Gülşen E. (40) ve aynı okulda görev yapan eşi Ahmet E. (40), kendilerine Ş.D. adlı öğretmenin iftira attıklarını öne sürdü. Gülşen E. (40), mahkemedeki ifadesinde, ''Ben okuldan ayrılana kadar bir sorun yoktu. Ş.D. bu iftiraları yapmış olabilir. Ayrıca aramızda bir husumet yoktu. Kocamla bizi kıskanıyordu muhtemelen.'' dedi. 
Olay, Cihanbeyli ilçesinde 2018 ile 2020 yılları arasında meydana geldi. İlçedeki bir ilkokulda eğitim gören 1'i erkek, 8 öğrenci, iddiaya göre sınıf öğretmenleri Gülşen E. ile aynı okulda görev yapan eşi Ahmet E.´nin aralıklarla işkencesine ve cinsel istismarına maruz kaldı.  Öğretmen çift, pandemi döneminde Karatay ilçesine tayin oldu, farklı okullarda göreve başladı. Tayin sonrası Gülşen E.´nin sınıfına aynı okulda görev yapan Ş.D., adlı kadın öğretmen, girmeye başladı. Öğrencilerin Gülşen E.'yi kastederek 'O bize vururdu, döverdi' sözleri üzerine öğretmen Ş.D., hem sınıftaki kendi kızı ile hem de diğer öğrencilerle görüştü. Öğrenciler, öğretmen çiftin işkence ve cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü, durum velilere bildirildi. Veliler, öğretmen çift hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma kapsamında şu an yaşları 10 ila 11 arasında değişen çocukların ifadesine başvurdu. Yapılan soruşturma sonucu, 4 Ekim 2021'de öğretmen çift hakkında iddianame hazırlandı.
TUVALETE KİLİTLEYİP, AĞIZLARINI VE ELLERİNİ BANTLAMIŞLAR
İddianamede öğretmen çiftin Gülşen E.'nin sınıfındaki 8 öğrenciyi tuvalete kilitleyerek, ağızlarını ve ellerini bantladığı, lavaboda su ile boğmaya çalıştığı, yazamadıkları harfleri kafalarına kalemle çizdiği, çöp kovasına oturtup arkadaşlarının üzerlerine çöp atmaya zorladığı, bıçakla korkuttuğu, okul bodrumuna kilitlediği, sopayla dövdüğü, saçlarını kesip yutturmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca Ahmet.E.'nin bir kız öğrenciye 'cinsel istismarda' bulunduğu öne sürüldü. Gülşen E. hakkında 'işkence' suçundan toplam 120 yıla kadar, eşi Ahmet E.'ye ise 'işkence ve cinsel istismar' suçlarından 132 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Konya 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.  
'HUSUMETİMİZ YOK'
Öğretmen çiftin bugün yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan çiftten Ahmet E., kendilerine iftira atıldığını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.  Ahmet E., ifadesinde, ''Daha önce verdiğim ifadeler doğrudur. Hepsi bana ve eşime zarar vermek için yapılan iftira. Bize zarar vermek istediklerini düşünüyorum. Kimseyle husumetimiz yok. Okulumuzda Ş.D. isimli bir öğretmen çalışıyordu. Onun yönlendirmesiyle yapıldığını düşünüyorum. Mağdur öğrencilerin isimlerini bilmemin sebebi ise eşime notları sisteme girmesi için yardım ettiğim için hatırlıyorum. Hepsi iftira." dedi.
''KOCAMLA BİZİ KISKANIYORDU MUHTEMELEN'
Gülşen E. ise,  Ş.D. adlı öğretmenin kıskançlık sonucu iftira attığını öne sürerek, "Bu olayların şimdi neden gündeme geldiğini anlamıyorum. 2022 yılının ocak ayında o okuldan iyi bir şekilde ayrıldım. Ben okuldan ayrılana kadar bir sorun yoktu. Ş.D. bu iftiraları yapmış olabilir. Ayrıca aramızda bir husumet yoktu. Kocamla bizi kıskanıyordu muhtemelen. Mağdur öğrencilerin 2,5 yıl boyunca öğretmenliğini yaptım. Bu bize atılmış büyük bir iftiradır" diye konuştu.
'KENDİLERİNE ÖĞRETMEN DİYEMEYİZ'
Öğretmen çiftin avukatı Beytullah Çetin de savunmasında "Okulda tuvaletleri yaklaşık 700 öğrenci kullanıyor. Olaydan haberdar olmamalarına imkan yok. Taciz olayının şu an bu mahkeme salonunda olması ihtimali, okulda olmasından daha yüksek" dedi.
Mahkeme heyeti, sanıklar ve taraf avukatlarının ifadelerinin ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Davaya müdahil olma talebi mahkeme heyeti tarafından reddedilen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, adliye önünde açıklamada bulundu. Özkan, ''Biz, çocuklarımızı ciddiye alıyoruz. Bu istismarcı sanıklar için tutuklu yargılama istedik; fakat taleplerimiz reddedildi. Çocuklarımız en güzel döneminde rol model olarak aldığı öğretmenler, çocukları taciz etmişlerdir. Bunlar, bizim aramıza sızmış, vatan hainleridir. Kendilerine öğretmen dahi diyemeyiz. Çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız." dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-03-07 16:25:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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