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Davutoğlu: Çiftçi kadınlarımıza emeklilik maaşı bağlayacağız

DHA

Davutoğlu: Çiftçi kadınlarımıza emeklilik maaşı bağlayacağız


Duygu KARAKOÇ/KONYA,(DHA)-GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İster o Karadeniz´de dağı, bayırı aşan kadınlar, ister Konya Ovası'nda güneşin alnında çalışan kadınlarımız, bizzat çiftçilik yaptığını tespit ettiğimiz her kadına, mutlaka emeklilik maaşı bağlayacağız. Bu konuda gayret sarf eden kadınlarımız, onları da çiftçilik işletmelerine ortak yapıp mutlaka emeklerinin karşılığını vereceğiz'' dedi. 
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da bir otelde 'Sürdürülebilir Tarım Üretimi Fiyat Politikası: Çiftçiye mi, Faizciye mi? ' konulu program düzenledi. Türkiye için tahıl konusunda Konya Ovası´nın önemli bir yere sahip olduğunu belirten Davutoğlu, "Konya geçmişimizin yuvasıdır, geleceğimizin de ana yuvasıdır. Bu toplantıyı tertip ederken arkadaşlarımızla çalışırken, Konya´yı tercih ediş sebebimiz; Konya´nın hep tahıl ambarı olarak bilinmesi ve tek başına birçok Avrupa ülkesinden daha büyüktür, diyerek hep eğitimde aldığımız bilgilerle Konya´nın yine tek başına Türkiye´nin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olduğunu vurgulamamızdı. Bugün geldiğimiz tablo çok farklı arkadaşlar. Gerçekten hüzünle, üzüntüyle tarımda karşı karşıya bulunduğumuz sorunlarda çiftçilerimiz için kaygı duyuyoruz. Ama kaygı duymak yetmez. Partiler, siyasi kadrolar, çözüm üretmek için vardır" diye konuştu. 
ÇİFTÇİ GENÇLER VE KADINLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA
Partisinin programında çiftçilik yapan gençlere ve kadınlara yönelik çalışma olduğunu belirten Davutoğlu, şunları söyledi:
''Gençleri çiftçiliğe özendirmek için genç çiftçilere, çiftçiliğe başladığı anda 50 bin lira doğrudan destek, sonra da 3 yıl faizsiz kredi. Aynı zamanda 3 yılda vergi muafiyeti getireceğiz. Artık gençlerimiz çok düşük maaşlara gidip de bir yerlerde çalışmayacak. Kadınlarımıza da şunları şöyleyeyim. İster o Karadeniz´de dağı, bayırı aşan kadınlar, ister Konya Ovası'nda güneşin alnında çalışan kadınlarımız bizzat çiftçilik yaptığını tespit ettiğimiz her kadına, mutlaka emeklilik maaşı bağlayacağız. Bu konuda gayret sarf eden kadınlarımız, onları da çiftçilik işletmelerine ortak yapıp mutlaka emeklerinin karşılığını vereceğiz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ
2022-03-07 17:47:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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