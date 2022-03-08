Tatlıcıyı vuran kar maskeli saldırgan ile kendisine yardım eden 2 kişi tutuklandı



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da tatlıcı dükkanı işleten Mustafa Kemal Erhoylu'nu (34) iş yerinde tabancayla vurarak yaralayan kar maskeli saldırgan ile ona yardım eden 2 kişi tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Şubat günü saat 20.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi. Kar maskeli 2 kişi, Mustafa Kemal Erhoylu´ya ait tatlıcı dükkanına gitti. Şüphelilerden biri kapıda gözcülük yaparken, diğeri tabancayla içeri girip, tezgahın arkasında çalışan Erhoylu'ya ateş etti. Erhoylu karnından yaralanırken, içerideki müşteriler panikle sağa sola kaçıştı. Şüpheliler, daha sonra kendilerini bekleyen beyaz otomobile binip, bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mustafa Kemal Erhoylu, çağırılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erhoylu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırganın Koray B., gözcülük yapan kişinin arkadaşı Beytullah Y., aracı kullanan kişinin ise kuzeni Enes B. olduğunu saptadı. Ekipler, 3 şüpheliyi saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Koray B. ifadesinde, "Alacak verecek meselesi yüzünden daha önce tartıştık. Bu yüzden iş yerine gidip tabancayla ateş ettim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-03-08 10:43:57



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