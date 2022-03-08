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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SÜ’de özel öğrenciler için tiyatro oyunu sahnelendi

İHA

SÜ’de özel öğrenciler için tiyatro oyunu sahnelendi

Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı tarafından özel öğrenciler için tiyatro oyunu sahnelendi. “Fırfır ile Gırgır” adlı oyunda çocuklar, hijyenin önemini eğlenerek öğrenme imkanı buldu.
Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı, Yuvam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki özel öğrenciler için “Fırfır ile Gırgır” adlı tiyatro oyunu düzenledi. SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Nuran Ayaz, “Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında belirli periyotlarda kendi öğrencilerimizle özel öğrenci statüsündeki öğrencileri buluşturuyoruz. Tiyatral ya da müziksel etkinlikler yapabiliyoruz. Bugün de hijyen eğitimini anlatan “Fırfır ile Gırgır” adlı çocuk oyununu, Yuvam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile buluşturmak istedik. Öğrencilerimizin sahnede yetişmesi açısından da çok önemli olan bu tarz etkinlikleri, 15 günlük ya da aylık periyotlarda düzenliyoruz. Özel öğrencilerin de sanata ihtiyacı var. Onların dışarı çıkması için bizlerin elimizi taşın altına koymamız lazım” dedi.

“Öncelikli amacımız öğrencilerimizin sosyal becerilerini geliştirmek”
Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nesibe Öztaş da, “Özel eğitimde öncelikli amacımız, öğrencilerimizin sosyal becerilerini geliştirmek. Bunun için en önemli etkenlerden biri de onların sosyal ortamlara katılmaları. Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarının bizlere böyle bir fırsat sunması çok önemli. İlk kez tiyatro izleyen öğrenci ve ailelerimiz var. Bu tarz etkinlikler, ifade edici dil becerileri, görsel ve işitsel algının gelişmesi noktasında da çok büyük katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

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